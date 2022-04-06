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Общероссийский народный фронт доставил в ЛНР более 130 тонн гумпомощи

Общероссийский народный фронт доставил в ЛНР более 130 тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.04.2022

Общероссийский народный фронт доставил в ЛНР более 130 тонн гумпомощи

Более 130 тонн гуманитарной помощи привезли представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" в Луганскую народную республику в среду,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:04

2022-04-06T15:04

2022-04-06T15:04

обострение ситуации в днр и лнр

сергей горбунов

владимир путин

счастье (город)

россия

луганск

общероссийский народный фронт

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Более 130 тонн гуманитарной помощи привезли представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" в Луганскую народную республику в среду, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница."В городе Луганске мы сегодня открыли гуманитарный склад на который было завезено более 130 тонн гуманитарной помощи для того, чтобы более оперативно распространять эту гуманитарную помощь на территории Луганской народной республики", - рассказал Варяница.Представители "ОНФ" также посетили освобожденный город Счастье, частично разрушенный при отступлении украинских войск, где раздали местным жителям пленку для разбитых окон, а также продукты."Мы помогаем людям, которые оказались в трудных условиях после обстрелов украинской армии, пытаемся им создать какие-то условия, это первый шаг в оказании здесь гуманитарной помощи, налаживаем поставку продуктов, воды и вещей первой необходимости. Сегодня в Луганск привезли более 100 тысяч квадратных метров пленки, более 24 тонн продуктов, воды, которая сейчас необходима. Будем стараться помогать, чем можем" , - сказал заместитель руководителя исполкома "Народный Фронт" Сергей Горбунов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

счастье (город)

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей горбунов, владимир путин, счастье (город), россия, луганск, общероссийский народный фронт, в мире, луганская народная республика