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Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ

Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ - РИА Новости, 06.04.2022

Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ

Вооруженные силы РФ высокоточными ударами уничтожили пять топливных баз, которые снабжали группировки украинских войск в районах Харькова, Николаева и Донбасса, РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:03

2022-04-06T10:03

2022-04-06T11:05

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ударами уничтожили пять топливных баз, которые снабжали группировки украинских войск в районах Харькова, Николаева и Донбасса, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе", - сказал он.

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаев (украина), харьков