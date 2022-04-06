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Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ
Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ - РИА Новости, 06.04.2022
Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ
Вооруженные силы РФ высокоточными ударами уничтожили пять топливных баз, которые снабжали группировки украинских войск в районах Харькова, Николаева и Донбасса, РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:03
2022-04-06T10:03
2022-04-06T11:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
николаев (украина)
харьков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ударами уничтожили пять топливных баз, которые снабжали группировки украинских войск в районах Харькова, Николаева и Донбасса, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаев (украина), харьков
10:03 06.04.2022 (обновлено: 11:05 06.04.2022)
Российские военные уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ
Минобороны: ВС России высокоточными ударами уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ