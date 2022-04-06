https://ria.ru/20220406/gretsiya-1782130181.html
Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией
Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией - РИА Новости, 06.04.2022
Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией
Высылка 12 российских дипломатов из Греции направлена на разрушение двусторонних каналов общения, однако сейчас нельзя говорить о разрыве дипотношений между... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:40
2022-04-06T16:40
2022-04-06T16:52
россия
греция
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Высылка 12 российских дипломатов из Греции направлена на разрушение двусторонних каналов общения, однако сейчас нельзя говорить о разрыве дипотношений между странами, заявил в среду посол РФ в Афинах Андрей Маслов."Я думаю, что это не получится, дипломатические отношения, конечно, не будут разорваны", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что в связи с этой акцией греческих властей российская сторона заявила решительный протест."Подчеркнули, что эти действия не останутся без последствий", - сказал он.Посол отметил, что 8 из 12 высылаемых сотрудников - дипломаты высшего и старшего звена."То есть наш костяк. И поэтому греческую акцию мы не можем не рассматривать как злонамеренные действия, нацеленные не просто на слом двусторонних отношений, но даже на разрушение дипломатических каналов общения", - сказал Маслов.
https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782037499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, греция, в мире
16:40 06.04.2022 (обновлено: 16:52 06.04.2022)
Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией
Российский посол Маслов исключил возможность разрыва дипотношений с Грецией
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Высылка 12 российских дипломатов из Греции направлена на разрушение двусторонних каналов общения, однако сейчас нельзя говорить о разрыве дипотношений между странами, заявил в среду посол РФ в Афинах Андрей Маслов.
"Я думаю, что это не получится, дипломатические отношения, конечно, не будут разорваны", - заявил он в эфире
телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в связи с этой акцией греческих властей российская сторона заявила решительный протест.
"Подчеркнули, что эти действия не останутся без последствий", - сказал он.
Посол отметил, что 8 из 12 высылаемых сотрудников - дипломаты высшего и старшего звена.
"То есть наш костяк. И поэтому греческую акцию мы не можем не рассматривать как злонамеренные действия, нацеленные не просто на слом двусторонних отношений, но даже на разрушение дипломатических каналов общения", - сказал Маслов.