https://ria.ru/20220406/gretsiya-1782130181.html

Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией

Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией - РИА Новости, 06.04.2022

Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией

Высылка 12 российских дипломатов из Греции направлена на разрушение двусторонних каналов общения, однако сейчас нельзя говорить о разрыве дипотношений между... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:40

2022-04-06T16:40

2022-04-06T16:52

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Высылка 12 российских дипломатов из Греции направлена на разрушение двусторонних каналов общения, однако сейчас нельзя говорить о разрыве дипотношений между странами, заявил в среду посол РФ в Афинах Андрей Маслов."Я думаю, что это не получится, дипломатические отношения, конечно, не будут разорваны", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что в связи с этой акцией греческих властей российская сторона заявила решительный протест."Подчеркнули, что эти действия не останутся без последствий", - сказал он.Посол отметил, что 8 из 12 высылаемых сотрудников - дипломаты высшего и старшего звена."То есть наш костяк. И поэтому греческую акцию мы не можем не рассматривать как злонамеренные действия, нацеленные не просто на слом двусторонних отношений, но даже на разрушение дипломатических каналов общения", - сказал Маслов.

https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782037499.html

россия

греция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, греция, в мире