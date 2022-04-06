Более 516 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области с февраля
Более 516 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области с середины февраля
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 516 тысяч человек пересекли границу РФ в Ростовской области с середины февраля текущего года, две трети из них - с Украины, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Более 516 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области", - сказал он журналистам, уточнив, что две трети из них - с Украины, а треть - это люди с российским гражданством, среди которых жители Луганской и Донецкой народных республик, которые могли получить паспорт гражданина РФ.
Губернатор отметил, что поначалу среди беженцев было очень много детей, позже их количество несколько сократилось. При этом общий поток беженцев в регион пока не снижается.
Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.