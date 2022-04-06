https://ria.ru/20220406/gorlovka-1782106313.html

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку

Украинские войска в среду днем обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 10 гранат из АГС, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:14

2022-04-06T15:14

2022-04-06T15:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775773325_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_eb07740e4d5d8605396216aaba35500c.jpg

ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду днем обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 10 гранат из АГС, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 14:05 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 гранат из АГС", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782059117.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, днр