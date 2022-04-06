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Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/gorlovka-1782106313.html
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку - РИА Новости, 06.04.2022
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку
Украинские войска в среду днем обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 10 гранат из АГС, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:14
2022-04-06T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
днр
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду днем обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 10 гранат из АГС, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 14:05 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 гранат из АГС", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782059117.html
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в мире, горловка, днр
15:14 06.04.2022 (обновлено: 15:19 06.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе выпустив десять гранат

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду днем обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 10 гранат из АГС, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 14:05 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 гранат из АГС", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:03
Территориальной обороне Украины разрешили применять ракетные системы
 
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