https://ria.ru/20220406/google-1782057287.html
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты - РИА Новости, 06.04.2022
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты
Доступ к сайтам государственных органов РФ в Google блокируется, компания не удаляла из поисковой выдачи их сайты и разбирается в ситуации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:54
2022-04-06T12:54
2022-04-06T12:56
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Доступ к сайтам государственных органов РФ в Google блокируется, компания не удаляла из поисковой выдачи их сайты и разбирается в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.Ранее Роскомнадзор сообщил, что по имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты министерства обороны и МВД РФ."Доступ Google поиска к этим сайтам блокируется. Мы не предпринимали никаких действий по отношению к этим веб-страницам и разбираемся в ситуации", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр, в мире
12:54 06.04.2022 (обновлено: 12:56 06.04.2022)
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи сайты российских госорганов