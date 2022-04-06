https://ria.ru/20220406/google-1782057287.html

В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты

В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты - РИА Новости, 06.04.2022

В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты

Доступ к сайтам государственных органов РФ в Google блокируется, компания не удаляла из поисковой выдачи их сайты и разбирается в ситуации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:54

2022-04-06T12:54

2022-04-06T12:56

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Доступ к сайтам государственных органов РФ в Google блокируется, компания не удаляла из поисковой выдачи их сайты и разбирается в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.Ранее Роскомнадзор сообщил, что по имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты министерства обороны и МВД РФ."Доступ Google поиска к этим сайтам блокируется. Мы не предпринимали никаких действий по отношению к этим веб-страницам и разбираемся в ситуации", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр, в мире