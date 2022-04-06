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В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты - РИА Новости, 06.04.2022
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В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты - РИА Новости, 06.04.2022
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты
Доступ к сайтам государственных органов РФ в Google блокируется, компания не удаляла из поисковой выдачи их сайты и разбирается в ситуации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:54
2022-04-06T12:56
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Доступ к сайтам государственных органов РФ в Google блокируется, компания не удаляла из поисковой выдачи их сайты и разбирается в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.Ранее Роскомнадзор сообщил, что по имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты министерства обороны и МВД РФ."Доступ Google поиска к этим сайтам блокируется. Мы не предпринимали никаких действий по отношению к этим веб-страницам и разбираемся в ситуации", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20220405/google-1781970068.html
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Дарья Буймова
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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60
google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр, в мире
12:54 06.04.2022 (обновлено: 12:56 06.04.2022)
 
В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты

В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи сайты российских госорганов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Доступ к сайтам государственных органов РФ в Google блокируется, компания не удаляла из поисковой выдачи их сайты и разбирается в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что по имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты министерства обороны и МВД РФ.
"Доступ Google поиска к этим сайтам блокируется. Мы не предпринимали никаких действий по отношению к этим веб-страницам и разбираемся в ситуации", - сообщили в компании.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 19:46Медиавойны
Google перестал выдавать сайт Минобороны в поиске
 
GoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ситуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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