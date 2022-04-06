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В Берлине заявили, что уже сократили долю российских нефти и газа в импорте - РИА Новости, 06.04.2022
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В Берлине заявили, что уже сократили долю российских нефти и газа в импорте
В Берлине заявили, что уже сократили долю российских нефти и газа в импорте - РИА Новости, 06.04.2022
В Берлине заявили, что уже сократили долю российских нефти и газа в импорте
Германия уже сократила долю российской нефти в импорте с 35% до 25%, долю газа - с 55% до 40%, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:40
2022-04-06T16:02
экономика
цены на нефть
германия
россия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Германия уже сократила долю российской нефти в импорте с 35% до 25%, долю газа - с 55% до 40%, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Германия с 50 процентов импорта угля из России, благодаря изменениям контрактов в последние недели... сократила потребление почти в два раза, примерно до 25 процентов... По нефти мы с 35 снизились до около 25 процентов, по потреблению газа из России мы с 55 смогли сократить потребление до примерно 40 процентов", - сказал министр.
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экономика, цены на нефть, германия, россия, санкции в отношении россии
15:40 06.04.2022 (обновлено: 16:02 06.04.2022)
 
В Берлине заявили, что уже сократили долю российских нефти и газа в импорте

Минэкономики ФРГ заявило, что уже сократило долю российских нефти и газа в импорте

© REUTERS / Hannibal HanschkeГазопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Газопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Германия уже сократила долю российской нефти в импорте с 35% до 25%, долю газа - с 55% до 40%, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Германия с 50 процентов импорта угля из России, благодаря изменениям контрактов в последние недели... сократила потребление почти в два раза, примерно до 25 процентов... По нефти мы с 35 снизились до около 25 процентов, по потреблению газа из России мы с 55 смогли сократить потребление до примерно 40 процентов", - сказал министр.
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