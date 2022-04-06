https://ria.ru/20220406/germaniya-1782054674.html
В Германии заявили, что откажутся от российской нефти "как можно скорее"
В Германии заявили, что откажутся от российской нефти "как можно скорее" - РИА Новости, 06.04.2022
В Германии заявили, что откажутся от российской нефти "как можно скорее"
Германия откажется от импорта нефти и газа РФ "как можно скорее", но это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:45
2022-04-06T12:45
2022-04-06T12:45
экономика
олаф шольц
роберт хабек
украина
россия
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Германия откажется от импорта нефти и газа РФ "как можно скорее", но это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер."С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа", - заявил Линднер в интервью изданию Zeit.На вопрос, когда это произойдет, Линднер заявил, что это зависит от фактора, что такое шаг должен "наносить больший урон (президенту РФ Владимиру) Путину, чем нам самим"."Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее", - уточнил министр.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году. Министр экономики Роберт Хабек заявлял, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти РФ будет существенно снижена уже к лету текущего года.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781968026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олаф шольц, роберт хабек, украина, россия, германия, санкции в отношении россии
В Германии заявили, что откажутся от российской нефти "как можно скорее"
Минфин Германии заявил, что страна откажется от российской нефти "как можно скорее"
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Германия откажется от импорта нефти и газа РФ "как можно скорее", но это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"С Россией
, чье правительство ведет преступную войну против Украины
, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия
должна отказаться от российских нефти и газа", - заявил Линднер в интервью изданию Zeit
.
На вопрос, когда это произойдет, Линднер заявил, что это зависит от фактора, что такое шаг должен "наносить больший урон (президенту РФ Владимиру) Путину, чем нам самим".
"Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее", - уточнил министр.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц
заявлял, что Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году. Министр экономики Роберт Хабек
заявлял, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти РФ будет существенно снижена уже к лету текущего года.