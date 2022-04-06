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В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли - РИА Новости, 06.04.2022
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В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли
В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли - РИА Новости, 06.04.2022
В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли
"Газпром" работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, заявил зампред правления компании... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:51
2022-04-06T13:40
экономика
газпром
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Газпром" работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, заявил зампред правления компании Виталий Маркелов, выступая на форуме "Госзаказ"."Работаем", - ответил он на вопрос модератора о том, начали ли импортеры платить за газ в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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экономика, газпром, россия, санкции в отношении россии
12:51 06.04.2022 (обновлено: 13:40 06.04.2022)
 
В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли

Замглавы Газпрома Маркелов заявил, что работает над переводом оплаты газа на рубли

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Газпром" работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, заявил зампред правления компании Виталий Маркелов, выступая на форуме "Госзаказ".
"Работаем", - ответил он на вопрос модератора о том, начали ли импортеры платить за газ в рублях.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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ЭкономикаГазпромРоссияСанкции в отношении России
 
 
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