12:51 06.04.2022 (обновлено: 13:40 06.04.2022)
В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли
Замглавы Газпрома Маркелов заявил, что работает над переводом оплаты газа на рубли
Газораспределительная станция
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Газпром" работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, заявил зампред правления компании Виталий Маркелов, выступая на форуме "Госзаказ".
"Работаем", - ответил он на вопрос модератора о том, начали ли импортеры платить за газ в рублях.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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