https://ria.ru/20220406/gazprom-1782056023.html

В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли

В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли - РИА Новости, 06.04.2022

В Газпроме заявили, что работают над переводом оплаты газа на рубли

"Газпром" работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, заявил зампред правления компании... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:51

2022-04-06T12:51

2022-04-06T13:40

экономика

газпром

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Газпром" работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, заявил зампред правления компании Виталий Маркелов, выступая на форуме "Госзаказ"."Работаем", - ответил он на вопрос модератора о том, начали ли импортеры платить за газ в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220405/gaz-1781801709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, газпром, россия, санкции в отношении россии