https://ria.ru/20220406/gaz-1782162351.html
Песков рассказал, что сделает Россия, если Европа откажется от ее газа
Песков рассказал, что сделает Россия, если Европа откажется от ее газа - РИА Новости, 06.04.2022
Песков рассказал, что сделает Россия, если Европа откажется от ее газа
Если Европа откажется от российского газа, Москва найдет альтернативных покупателей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:30
2022-04-06T18:30
2022-04-06T20:35
санкции в отношении россии
экономика
россия
европа
евросоюз
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Если Европа откажется от российского газа, Москва найдет альтернативных покупателей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.По словам пресс-секретаря Путина, "мы живем под санкциями десятилетиями" и "к этому привыкли".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в стране. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.
https://ria.ru/20220406/evropa-1781966918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, россия, европа, евросоюз, дмитрий песков
18:30 06.04.2022 (обновлено: 20:35 06.04.2022)
Песков рассказал, что сделает Россия, если Европа откажется от ее газа
Песков: если ЕС откажется от газа, Россия будет экспортировать его в другие страны
ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Если Европа откажется от российского газа, Москва найдет альтернативных покупателей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.
По словам пресс-секретаря Путина, "мы живем под санкциями десятилетиями" и "к этому привыкли".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в стране.
В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.