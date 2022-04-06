https://ria.ru/20220406/gaz-1782123918.html
Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях
Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях - РИА Новости, 06.04.2022
Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях
Готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях изолирует его страну, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:18
2022-04-06T16:18
2022-04-06T16:43
германия
в мире
россия
венгрия
виктор орбан
роберт хабек
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях изолирует его страну, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек.Ранее Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях. Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля."Это изолирует Венгрию", - прокомментировал заявление Орбана министр Хабек, он сослался на принятое ранее решение в формате G7 о том, что оплата российского газа должна продолжаться в тех валютах, которые зафиксированы в контрактах, это евро и доллары.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, россия, венгрия, виктор орбан, роберт хабек, ситуация в днр и лнр
16:18 06.04.2022 (обновлено: 16:43 06.04.2022)
Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях
Глава Минэкономики ФРГ Хабек пригрозил Орбану изоляцией за согласие платить за газ рублями