https://ria.ru/20220406/gaz-1782123918.html

Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях

Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях - РИА Новости, 06.04.2022

Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях

Готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях изолирует его страну, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:18

2022-04-06T16:18

2022-04-06T16:43

германия

в мире

россия

венгрия

виктор орбан

роберт хабек

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях изолирует его страну, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики Роберт Хабек.Ранее Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях. Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля."Это изолирует Венгрию", - прокомментировал заявление Орбана министр Хабек, он сослался на принятое ранее решение в формате G7 о том, что оплата российского газа должна продолжаться в тех валютах, которые зафиксированы в контрактах, это евро и доллары.

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

германия

россия

венгрия

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Кирилл Волков

германия, в мире, россия, венгрия, виктор орбан, роберт хабек, ситуация в днр и лнр