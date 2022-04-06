https://ria.ru/20220406/gaz-1782083992.html

Минэнерго Австрии: страна хорошо жила с дешевым российским газом

Минэнерго Австрии: страна хорошо жила с дешевым российским газом - РИА Новости, 06.04.2022

Минэнерго Австрии: страна хорошо жила с дешевым российским газом

Австрия хорошо жила с дешевым российским газом, и зависимость от импорта из России нельзя завершить за один день, заявила австрийский министр энергетики Леоноре РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:58

2022-04-06T13:58

2022-04-06T14:05

природный газ

россия

евросоюз

австрия

в мире

европа

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ВЕНА, 6 апр - РИА Новости. Австрия хорошо жила с дешевым российским газом, и зависимость от импорта из России нельзя завершить за один день, заявила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер.По ее словам, Австрия не одна в Европе в этом вопросе, но именно Австрия находится в особенно тяжелой ситуации."В последние 10-15-20 лет в Австрии делалось очень мало для сокращения этой зависимости, напротив, делалось все для ее продвижения: российский газ был дешевым, и, нужно быть честными, мы хорошо жили с российским газом. Но в итоге мы зависимы, уязвимы и должны смотреть горькой правде в глаза - мы не можем завершить эту зависимость за один день", - добавила министр.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, россия, евросоюз, австрия, в мире, европа