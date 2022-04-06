13:58 06.04.2022 (обновлено: 14:05 06.04.2022)
Минэнерго Австрии: страна хорошо жила с дешевым российским газом
Глава Минэнерго Австрии Гевесслер: страна хорошо жила с дешевым российским газом
Флаг Австрии
ВЕНА, 6 апр - РИА Новости. Австрия хорошо жила с дешевым российским газом, и зависимость от импорта из России нельзя завершить за один день, заявила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер.
"Наша огромная зависимость от российского природного газа причиняет боль. Мы зависим от импорта российского газа, и Россия намеренно оказывает на нас давление", - сказала Гевесслер на пресс-конференции в Вене.
"В последние 10-15-20 лет в Австрии делалось очень мало для сокращения этой зависимости, напротив, делалось все для ее продвижения: российский газ был дешевым, и, нужно быть честными, мы хорошо жили с российским газом. Но в итоге мы зависимы, уязвимы и должны смотреть горькой правде в глаза - мы не можем завершить эту зависимость за один день", - добавила министр.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.