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Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию - РИА Новости, 06.04.2022
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Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию
Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию - РИА Новости, 06.04.2022
Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:33
2022-04-06T13:44
владимир путин
александр вучич
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа из РФ в Сербию, сообщает администрация сербского лидера.Телефонный разговор состоялся в среду."Президент Вучич ознакомил президента Путина с затруднениями, с которыми Сербия сталкивается при импорте сырой нефти, и выразил уверенность, что руководство "Газпром нефти" и Сербии, как и партнеры из ЕС, найдут выход из ситуации", - говорится в сообщении."В то же время президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочный договор на поставки газа, который был у Сербии, истекает 31 мая этого года и необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя", - говорится в тексте.Сербия сейчас получает от РФ по 6 миллионов кубометров газа в сутки по цене 270 долларов за тысячу кубометров.В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.По утвержденным предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге.После обнародования результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.Явка составила свыше 58%.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782026419.html
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владимир путин, александр вучич, сербия, россия
13:33 06.04.2022 (обновлено: 13:44 06.04.2022)
 
Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию

Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа из России в Сербию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом республики Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом республики Сербии Александром Вучичем - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом республики Сербии Александром Вучичем. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа из РФ в Сербию, сообщает администрация сербского лидера.
Телефонный разговор состоялся в среду.
"Президент Вучич ознакомил президента Путина с затруднениями, с которыми Сербия сталкивается при импорте сырой нефти, и выразил уверенность, что руководство "Газпром нефти" и Сербии, как и партнеры из ЕС, найдут выход из ситуации", - говорится в сообщении.
"В то же время президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочный договор на поставки газа, который был у Сербии, истекает 31 мая этого года и необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя", - говорится в тексте.
Сербия сейчас получает от РФ по 6 миллионов кубометров газа в сутки по цене 270 долларов за тысячу кубометров.
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В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.
По утвержденным предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге.
После обнародования результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.
Явка составила свыше 58%.
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