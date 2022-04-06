https://ria.ru/20220406/gaz-1782069503.html

Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию

Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию - РИА Новости, 06.04.2022

Путин и Вучич обсудили новый договор на поставки газа в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:33

2022-04-06T13:33

2022-04-06T13:44

владимир путин

александр вучич

сербия

россия

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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа из РФ в Сербию, сообщает администрация сербского лидера.Телефонный разговор состоялся в среду."Президент Вучич ознакомил президента Путина с затруднениями, с которыми Сербия сталкивается при импорте сырой нефти, и выразил уверенность, что руководство "Газпром нефти" и Сербии, как и партнеры из ЕС, найдут выход из ситуации", - говорится в сообщении."В то же время президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочный договор на поставки газа, который был у Сербии, истекает 31 мая этого года и необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя", - говорится в тексте.Сербия сейчас получает от РФ по 6 миллионов кубометров газа в сутки по цене 270 долларов за тысячу кубометров.В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.По утвержденным предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге.После обнародования результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.Явка составила свыше 58%.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782026419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/gaz-1781976632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, александр вучич, сербия, россия