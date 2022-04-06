https://ria.ru/20220406/gaz-1782052277.html
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о возможности оплаты газа в рублях
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о возможности оплаты газа в рублях - РИА Новости, 06.04.2022
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о возможности оплаты газа в рублях
Будапешт прорабатывает с Газпромом технические детали дальнейшей оплаты российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:35
2022-04-06T12:35
2022-04-06T12:50
в мире
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виктор орбан
россия
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евросоюз
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БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Будапешт прорабатывает с Газпромом технические детали дальнейшей оплаты российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы работаем над этим вопросом. Прежде всего хотел бы сказать, что первое платежное обязательство перед "Газпромом" у нас появится в конце мая, и сейчас прорабатываются детали технического решения, чтобы мы могли платить. Я хотел бы всех успокоить, энергоснабжение Венгрии в безопасности и в безопасности и останется", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в Facebook*.Сийярто также добавил, что договор о поставках газа двусторонний, он был заключен только между Венгрией и Россией и поэтому не зависит от общего решения ЕС относительно покупки российского газа.Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заявил в интервью РИА Новости, что венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ на российскую валюту.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, россия, владимир путин, газпром, газпромбанк, евросоюз
12:35 06.04.2022 (обновлено: 12:50 06.04.2022)
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о возможности оплаты газа в рублях
Глава МИД Сийярто: Венгрия прорабатывает с "Газпромом" детали дальнейшей оплаты газа
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Будапешт прорабатывает с Газпромом технические детали дальнейшей оплаты российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы работаем над этим вопросом. Прежде всего хотел бы сказать, что первое платежное обязательство перед "Газпромом" у нас появится в конце мая, и сейчас прорабатываются детали технического решения, чтобы мы могли платить. Я хотел бы всех успокоить, энергоснабжение Венгрии в безопасности и в безопасности и останется", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в Facebook*.
Сийярто также добавил, что договор о поставках газа двусторонний, он был заключен только между Венгрией и Россией и поэтому не зависит от общего решения ЕС относительно покупки российского газа.
Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заявил в интервью РИА Новости, что венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом
" вопрос о переводе расчетов за газ на российскую валюту.
Президент России Владимир Путин
23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза
и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия
будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк
будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.