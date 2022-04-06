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Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о возможности оплаты газа в рублях

Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о возможности оплаты газа в рублях - РИА Новости, 06.04.2022

Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о возможности оплаты газа в рублях

Будапешт прорабатывает с Газпромом технические детали дальнейшей оплаты российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:35

2022-04-06T12:35

2022-04-06T12:50

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БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Будапешт прорабатывает с Газпромом технические детали дальнейшей оплаты российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы работаем над этим вопросом. Прежде всего хотел бы сказать, что первое платежное обязательство перед "Газпромом" у нас появится в конце мая, и сейчас прорабатываются детали технического решения, чтобы мы могли платить. Я хотел бы всех успокоить, энергоснабжение Венгрии в безопасности и в безопасности и останется", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в Facebook*.Сийярто также добавил, что договор о поставках газа двусторонний, он был заключен только между Венгрией и Россией и поэтому не зависит от общего решения ЕС относительно покупки российского газа.Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заявил в интервью РИА Новости, что венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ на российскую валюту.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, венгрия, виктор орбан, россия, владимир путин, газпром, газпромбанк, евросоюз