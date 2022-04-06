https://ria.ru/20220406/gaz-1782037311.html

В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом

В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что ситуации с поставками российского газа в Европу радуются США, которые используют ее для своей пользы. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:37

2022-04-06T11:37

2022-04-06T12:58

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

сша

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что ситуации с поставками российского газа в Европу радуются США, которые используют ее для своей пользы."...Есть страна, которая этому радуется. Это США. Чужими руками улучшают свои позиции на глобальных энергетических рынках. Цена за это будет заплачена самими европейцами", - заявил Грушко журналистам.Кроме того, по его словам, все прогнозы говорят о том, что потребности в газе будет нарастать."Если мы посмотрим реальные потребности в этом виде топлива, то нынешние действия ЕС вполне укладываются в нашу поговорку "назло бабушке уши отморожу". Причем буквально. Если это будет решение стран ЕС (об отказе от покупки газа), ну что ж, видим, что на мировом глобальном рынке потребность в газе сохраняется. Мы видим, что некоторые страны вполне объективно оценивают собственные национальные интересы, потребности, на сегодняшний день внятно и понятно заявляют свою позицию, они не намерены исходить из национальных интересов. Конечно, с такими партнерами мы будем готовы продолжать взаимодействие, но основе контрактов и принципов, выработанных годами", - отметил Грушко.

https://ria.ru/20220406/ssha-1782047901.html

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, сша, россия