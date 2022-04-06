Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/gaz-1782037311.html
В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом
В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом
Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что ситуации с поставками российского газа в Европу радуются США, которые используют ее для своей пользы. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:37
2022-04-06T12:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780489787_0:181:3319:2048_1920x0_80_0_0_452d48e2235ced568c92514b71ab3da6.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что ситуации с поставками российского газа в Европу радуются США, которые используют ее для своей пользы."...Есть страна, которая этому радуется. Это США. Чужими руками улучшают свои позиции на глобальных энергетических рынках. Цена за это будет заплачена самими европейцами", - заявил Грушко журналистам.Кроме того, по его словам, все прогнозы говорят о том, что потребности в газе будет нарастать."Если мы посмотрим реальные потребности в этом виде топлива, то нынешние действия ЕС вполне укладываются в нашу поговорку "назло бабушке уши отморожу". Причем буквально. Если это будет решение стран ЕС (об отказе от покупки газа), ну что ж, видим, что на мировом глобальном рынке потребность в газе сохраняется. Мы видим, что некоторые страны вполне объективно оценивают собственные национальные интересы, потребности, на сегодняшний день внятно и понятно заявляют свою позицию, они не намерены исходить из национальных интересов. Конечно, с такими партнерами мы будем готовы продолжать взаимодействие, но основе контрактов и принципов, выработанных годами", - отметил Грушко.
https://ria.ru/20220406/ssha-1782047901.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780489787_588:0:3319:2048_1920x0_80_0_0_2cf2e3b6d606cb2475d1bc858e259cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, сша, россия
11:37 06.04.2022 (обновлено: 12:58 06.04.2022)
 
В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между Россий и Евросоюзом

Замглавы МИД Грушко: газовому шантажу радуются США

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище Astora в Редне, Германия
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище Astora в Редне, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что ситуации с поставками российского газа в Европу радуются США, которые используют ее для своей пользы.
"...Есть страна, которая этому радуется. Это США. Чужими руками улучшают свои позиции на глобальных энергетических рынках. Цена за это будет заплачена самими европейцами", - заявил Грушко журналистам.
Кроме того, по его словам, все прогнозы говорят о том, что потребности в газе будет нарастать.
"Если мы посмотрим реальные потребности в этом виде топлива, то нынешние действия ЕС вполне укладываются в нашу поговорку "назло бабушке уши отморожу". Причем буквально. Если это будет решение стран ЕС (об отказе от покупки газа), ну что ж, видим, что на мировом глобальном рынке потребность в газе сохраняется. Мы видим, что некоторые страны вполне объективно оценивают собственные национальные интересы, потребности, на сегодняшний день внятно и понятно заявляют свою позицию, они не намерены исходить из национальных интересов. Конечно, с такими партнерами мы будем готовы продолжать взаимодействие, но основе контрактов и принципов, выработанных годами", - отметил Грушко.
Люди собираются на трибунах стадиона Лужники на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
12:24
Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала