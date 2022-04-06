https://ria.ru/20220406/garantii-1782097703.html

Берлин и Киев конфиденциально обсуждают гарантии безопасности, заявил Шольц

Берлин и Киев конфиденциально обсуждают гарантии безопасности, заявил Шольц - РИА Новости, 06.04.2022

Берлин и Киев конфиденциально обсуждают гарантии безопасности, заявил Шольц

Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, они конфиденциальны, конкретных договоренностей пока нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:51

2022-04-06T14:51

2022-04-06T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

германия

олаф шольц

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, они конфиденциальны, конкретных договоренностей пока нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Был затронут вопрос гарантий безопасности, он еще не проработан. Разумеется, мы ведем переговоры об этом, но в необходимой атмосфере конфиденциальности. Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль. Это естественно, что я не могу далее это конкретизировать, потому что вопросы, которые должны быть гарантированы, нужно проработать", - заявил он в бундестаге, отвечая на вопрос, как конкретно могут быть реализованы гарантии.Говоря о нейтралитете, он отметил, что этот вопрос должны решать прежде всего украинцы. "Во всем, что сейчас происходит в переговорах, мне важно сказать - это не должен быть диктат мира. Это должно быть всегда ясно. Когда мы говорим с российской стороной, когда я говорю с российским президентом, я четко даю понять - украинцы ведут переговоры о том, с чем они готовы согласиться, никто другой", - добавил Шольц.Ранее украинские власти говорили о согласии на внеблоковый статус при гарантиях безопасности со стороны стран-членов СБ ООН, а также Турции, Германии, Канады, Италии, Польши и Израиля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/vooruzhenie-1781996835.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский