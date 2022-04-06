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Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20 - РИА Новости, 06.04.2022
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Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20
Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20 - РИА Новости, 06.04.2022
Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20
США не планируют бойкотировать саммит G20, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T22:56
2022-04-06T22:58
в мире
сша
большая двадцатка
министерство финансов сша
администрация президента сша
россия
джанет йеллен
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США не планируют бойкотировать саммит G20, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Осталось семь месяцев - целая жизнь, но это не было проявлением нашего желания бойкотировать или не присутствовать. Речь шла о том, что нельзя вести дела как обычно", - сказала Псаки на брифинге.Так она прокомментировала соответствующее высказывание главы американского минфина Джанет Йеллен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей. "Как она (Йеллен) позже объяснила, речь шла о министерском уровне", - добавила Псаки.Йеллен ранее заявила, что "ясно дала понять коллегам в Индонезии", что США не будут участвовать "в ряде встреч, если Россия будет".Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки".
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в мире, сша, большая двадцатка, министерство финансов сша, администрация президента сша, россия, джанет йеллен, джо байден, стефан дюжаррик, оон
22:56 06.04.2022 (обновлено: 22:58 06.04.2022)
 
Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20

Белый дом: глава Минфина Йеллен заявила не о бойкоте, а о неприсутствии на ряде встреч G20

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США не планируют бойкотировать саммит G20, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Осталось семь месяцев - целая жизнь, но это не было проявлением нашего желания бойкотировать или не присутствовать. Речь шла о том, что нельзя вести дела как обычно", - сказала Псаки на брифинге.
Так она прокомментировала соответствующее высказывание главы американского минфина Джанет Йеллен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей. "Как она (Йеллен) позже объяснила, речь шла о министерском уровне", - добавила Псаки.
Йеллен ранее заявила, что "ясно дала понять коллегам в Индонезии", что США не будут участвовать "в ряде встреч, если Россия будет".
Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 06:06
"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20
 
В миреСШАБольшая двадцаткаМинистерство финансов СШААдминистрация президента СШАРоссияДжанет ЙелленДжо БайденСтефан ДюжаррикООН
 
 
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