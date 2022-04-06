https://ria.ru/20220406/g20-1782194286.html

Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20

Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20 - РИА Новости, 06.04.2022

Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20

США не планируют бойкотировать саммит G20, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T22:56

2022-04-06T22:56

2022-04-06T22:58

в мире

сша

большая двадцатка

министерство финансов сша

администрация президента сша

россия

джанет йеллен

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США не планируют бойкотировать саммит G20, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Осталось семь месяцев - целая жизнь, но это не было проявлением нашего желания бойкотировать или не присутствовать. Речь шла о том, что нельзя вести дела как обычно", - сказала Псаки на брифинге.Так она прокомментировала соответствующее высказывание главы американского минфина Джанет Йеллен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей. "Как она (Йеллен) позже объяснила, речь шла о министерском уровне", - добавила Псаки.Йеллен ранее заявила, что "ясно дала понять коллегам в Индонезии", что США не будут участвовать "в ряде встреч, если Россия будет".Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки".

https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, большая двадцатка, министерство финансов сша, администрация президента сша, россия, джанет йеллен, джо байден, стефан дюжаррик, оон