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США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами - РИА Новости, 06.04.2022
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США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами
США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами - РИА Новости, 06.04.2022
США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами
США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава Минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:49
2022-04-06T22:15
в мире
джо байден
стефан дюжаррик
сша
россия
индонезия
большая двадцатка
оон
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава Минфина Джанет Йеллен."Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет", — сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.Она отметила, что США не хотят участия России в саммите.Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из "Группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить Россию из "Группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "Двадцатки".
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в мире, джо байден, стефан дюжаррик, сша, россия, индонезия, большая двадцатка, оон, саммит g20, джанет йеллен
18:49 06.04.2022 (обновлено: 22:15 06.04.2022)
 
США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами

Глава Минфина США Йеллен: американцы не будут участвовать во встречах G20 с россиянами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава Минфина Джанет Йеллен.
"Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет", — сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.
Она отметила, что США не хотят участия России в саммите.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из "Группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить Россию из "Группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "Двадцатки".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20
 
В миреДжо БайденСтефан ДюжаррикСШАРоссияИндонезияБольшая двадцаткаООНСаммит G20Джанет Йеллен
 
 
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