https://ria.ru/20220406/g20-1782165406.html
США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами
США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами - РИА Новости, 06.04.2022
США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами
США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава Минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:49
2022-04-06T18:49
2022-04-06T22:15
в мире
джо байден
стефан дюжаррик
сша
россия
индонезия
большая двадцатка
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:127:2754:1676_1920x0_80_0_0_bef6a16e2495028ef8dffd70d807d18f.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава Минфина Джанет Йеллен."Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет", — сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.Она отметила, что США не хотят участия России в саммите.Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из "Группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить Россию из "Группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "Двадцатки".
https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html
сша
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cac458994359bb5bbd3df79911068da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, стефан дюжаррик, сша, россия, индонезия, большая двадцатка, оон, саммит g20, джанет йеллен
18:49 06.04.2022 (обновлено: 22:15 06.04.2022)
США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами
Глава Минфина США Йеллен: американцы не будут участвовать во встречах G20 с россиянами