https://ria.ru/20220406/g20-1782165406.html

США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами

США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами - РИА Новости, 06.04.2022

США отказались участвовать во встречах G20 с россиянами

США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава Минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:49

2022-04-06T18:49

2022-04-06T22:15

в мире

джо байден

стефан дюжаррик

сша

россия

индонезия

большая двадцатка

оон

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава Минфина Джанет Йеллен."Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет", — сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.Она отметила, что США не хотят участия России в саммите.Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из "Группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить Россию из "Группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "Двадцатки".

https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html

сша

россия

индонезия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, стефан дюжаррик, сша, россия, индонезия, большая двадцатка, оон, саммит g20, джанет йеллен