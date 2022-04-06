https://ria.ru/20220406/g20-1782116099.html
Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России
Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России - РИА Новости, 06.04.2022
Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России
Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:54
2022-04-06T15:54
2022-04-06T15:54
в мире
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владимир путин
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БАНГКОК, 6 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали осенью 2022 года, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20."В этом ничего нового нет. На Индонезию сейчас оказывается давление для того, чтобы партнеры отозвали своё приглашение в адрес Владимира Владимировича Путина", - сказала РИА Новости глава российской дипмиссии в Индонезии."В настоящее время мы не видим признаков того, чтобы Индонезия поддалась западному давлению", - заявила посол РФ."При этом индонезийцы справедливо отмечают, что повестка форума подразумевает обсуждение, прежде всего, экономических вопросов, которые, как известно, не могут решаться без участия России", - отметила Воробьева.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".
https://ria.ru/20220406/indoneziya-1782085221.html
https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, индонезия, большая двадцатка, владимир путин
Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России
Посол России Воробьева: Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20
БАНГКОК, 6 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали осенью 2022 года, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США
, убедить Индонезию
не допускать Путина до участия в саммите G20
.
"В этом ничего нового нет. На Индонезию сейчас оказывается давление для того, чтобы партнеры отозвали своё приглашение в адрес Владимира Владимировича Путина", - сказала РИА Новости глава российской дипмиссии в Индонезии.
"В настоящее время мы не видим признаков того, чтобы Индонезия поддалась западному давлению", - заявила посол РФ.
"При этом индонезийцы справедливо отмечают, что повестка форума подразумевает обсуждение, прежде всего, экономических вопросов, которые, как известно, не могут решаться без участия России", - отметила Воробьева.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией
военной спецоперации на Украине
, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.
Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".