https://ria.ru/20220406/g20-1782116099.html

Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России

Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России - РИА Новости, 06.04.2022

Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России

Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:54

2022-04-06T15:54

2022-04-06T15:54

в мире

сша

россия

индонезия

большая двадцатка

владимир путин

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БАНГКОК, 6 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали осенью 2022 года, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20."В этом ничего нового нет. На Индонезию сейчас оказывается давление для того, чтобы партнеры отозвали своё приглашение в адрес Владимира Владимировича Путина", - сказала РИА Новости глава российской дипмиссии в Индонезии."В настоящее время мы не видим признаков того, чтобы Индонезия поддалась западному давлению", - заявила посол РФ."При этом индонезийцы справедливо отмечают, что повестка форума подразумевает обсуждение, прежде всего, экономических вопросов, которые, как известно, не могут решаться без участия России", - отметила Воробьева.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".

https://ria.ru/20220406/indoneziya-1782085221.html

https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html

сша

россия

индонезия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, индонезия, большая двадцатка, владимир путин