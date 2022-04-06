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Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России - РИА Новости, 06.04.2022
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Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России
Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России - РИА Новости, 06.04.2022
Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России
Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:54
2022-04-06T15:54
в мире
сша
россия
индонезия
большая двадцатка
владимир путин
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БАНГКОК, 6 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали осенью 2022 года, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20."В этом ничего нового нет. На Индонезию сейчас оказывается давление для того, чтобы партнеры отозвали своё приглашение в адрес Владимира Владимировича Путина", - сказала РИА Новости глава российской дипмиссии в Индонезии."В настоящее время мы не видим признаков того, чтобы Индонезия поддалась западному давлению", - заявила посол РФ."При этом индонезийцы справедливо отмечают, что повестка форума подразумевает обсуждение, прежде всего, экономических вопросов, которые, как известно, не могут решаться без участия России", - отметила Воробьева.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".
https://ria.ru/20220406/indoneziya-1782085221.html
https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html
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в мире, сша, россия, индонезия, большая двадцатка, владимир путин
15:54 06.04.2022
 
Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20, заявила посол России

Посол России Воробьева: Индонезия не планирует отменять участие Путина в G20

© Depositphotos / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Depositphotos / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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БАНГКОК, 6 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Джакарте не видит признаков того, что Индонезия может поддаться давлению Запада в вопросе участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали осенью 2022 года, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.
"В этом ничего нового нет. На Индонезию сейчас оказывается давление для того, чтобы партнеры отозвали своё приглашение в адрес Владимира Владимировича Путина", - сказала РИА Новости глава российской дипмиссии в Индонезии.
"В настоящее время мы не видим признаков того, чтобы Индонезия поддалась западному давлению", - заявила посол РФ.
Президент России Владимир Путин во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:03
США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ
"При этом индонезийцы справедливо отмечают, что повестка форума подразумевает обсуждение, прежде всего, экономических вопросов, которые, как известно, не могут решаться без участия России", - отметила Воробьева.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.
Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 06:06
"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20
 
В миреСШАРоссияИндонезияБольшая двадцаткаВладимир Путин
 
 
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