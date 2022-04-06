https://ria.ru/20220406/feyki-1782154996.html

Житель Смоленска менял ценники в магазинах на таблички с фейками об армии

Житель Смоленска менял ценники в магазинах на таблички с фейками об армии - РИА Новости, 06.04.2022

Житель Смоленска менял ценники в магазинах на таблички с фейками об армии

Житель Смоленска, менявший ценники в супермаркетах на таблички с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, задержан, следует из материалов... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:01

2022-04-06T18:01

2022-04-06T18:01

происшествия

россия

смоленская область

смоленск

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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БРЯНСК, 6 апр – РИА Новости. Житель Смоленска, менявший ценники в супермаркетах на таблички с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, задержан, следует из материалов пресс-службы УМВД региона."В полицию Смоленска поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов города неизвестный вставил в ячейки для ценников на полках с товарами распечатанные таблички с заведомо ложной информацией, содержащей данные об использовании Вооружённых сил Российской Федерации на Украине. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.Следственные органы СК РФ по Смоленской области возбудили в отношении него уголовное дело за "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации". В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.Статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) была введена в УК РФ вскоре после начала спецоперации на Украине – 4 марта.

https://ria.ru/20220405/shtraf-1781846914.html

https://ria.ru/20220314/tjournal-1778161011.html

россия

смоленская область

смоленск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, смоленская область, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр