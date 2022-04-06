https://ria.ru/20220406/feyk-1782126248.html

Фейк о Буче придумали, чтобы оправдать санкции, заявили в МИД

Фейк о Буче придумали, чтобы оправдать санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022

Фейк о Буче придумали, чтобы оправдать санкции, заявили в МИД

Преступный фейк в Буче был создан, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет антироссийских санкций ЕС и осложнить, если не прервать переговоры Москвы и... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:29

2022-04-06T16:29

2022-04-06T16:42

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение ситуации в днр и лнр

мария захарова

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украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Преступный фейк в Буче был создан, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет антироссийских санкций ЕС и осложнить, если не прервать переговоры Москвы и Киева, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что этот страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и конечно для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода", - сказала Захарова на брифинге.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html

https://ria.ru/20220406/bucha-1782053070.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина