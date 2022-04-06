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Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей - РИА Новости, 06.04.2022
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Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей
Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей - РИА Новости, 06.04.2022
Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей
Рубль закрыл торги существенным ростом, показав максимумы со второй половины февраля: доллар незадолго до закрытия опускался почти до 79 рублей, а евро — до... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:50
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московская биржа
экономика
евро
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль закрыл торги существенным ростом, показав максимумы со второй половины февраля: доллар незадолго до закрытия опускался почти до 79 рублей, а евро — до 85,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами на "завтра" к окончанию сессии упал на 3,61 рубля, до 79,7 рубля, а европейской — на 4,5 рубля, до 87 рублей.В последние минуты торгов курс доллара максимально достигал 79,01 рубля, а евро — 85,6 рубля впервые с 23 и 17 февраля соответственно.По итогам среды российский рынок акций снизился на 1,93%, до 2611,43 пункта, по индексу Мосбиржи, при этом обыкновенные акции Сбербанка обвалились более чем на восемь процентов, до 141,6 рубля, на сообщениях о новых американских санкциях против него.
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московская биржа, экономика, евро
18:50 06.04.2022 (обновлено: 20:13 06.04.2022)
 
Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей

Курс евро на Московской бирже впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль закрыл торги существенным ростом, показав максимумы со второй половины февраля: доллар незадолго до закрытия опускался почти до 79 рублей, а евро — до 85,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами на "завтра" к окончанию сессии упал на 3,61 рубля, до 79,7 рубля, а европейской — на 4,5 рубля, до 87 рублей.
В последние минуты торгов курс доллара максимально достигал 79,01 рубля, а евро — 85,6 рубля впервые с 23 и 17 февраля соответственно.
По итогам среды российский рынок акций снизился на 1,93%, до 2611,43 пункта, по индексу Мосбиржи, при этом обыкновенные акции Сбербанка обвалились более чем на восемь процентов, до 141,6 рубля, на сообщениях о новых американских санкциях против него.
 
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