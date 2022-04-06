https://ria.ru/20220406/evro-1782166067.html

Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей

Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей - РИА Новости, 06.04.2022

Курс евро впервые с 17 февраля опустился ниже 86 рублей

Рубль закрыл торги существенным ростом, показав максимумы со второй половины февраля: доллар незадолго до закрытия опускался почти до 79 рублей, а евро — до... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:50

2022-04-06T18:50

2022-04-06T20:13

московская биржа

экономика

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477351_0:208:2933:1858_1920x0_80_0_0_ce23cb8c31ce1508b796d782d062d150.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль закрыл торги существенным ростом, показав максимумы со второй половины февраля: доллар незадолго до закрытия опускался почти до 79 рублей, а евро — до 85,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами на "завтра" к окончанию сессии упал на 3,61 рубля, до 79,7 рубля, а европейской — на 4,5 рубля, до 87 рублей.В последние минуты торгов курс доллара максимально достигал 79,01 рубля, а евро — 85,6 рубля впервые с 23 и 17 февраля соответственно.По итогам среды российский рынок акций снизился на 1,93%, до 2611,43 пункта, по индексу Мосбиржи, при этом обыкновенные акции Сбербанка обвалились более чем на восемь процентов, до 141,6 рубля, на сообщениях о новых американских санкциях против него.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская биржа, экономика, евро