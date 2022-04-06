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Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории - РИА Новости, 06.04.2022
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Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории
Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории - РИА Новости, 06.04.2022
Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории
Обыски проходят в департаменте городского хозяйства администрации Евпатории в связи с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, выделенных на уборку и... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:44
2022-04-06T14:44
происшествия
евгений кабанов
евгений исаков
арина новосельская
феодосия
симферополь
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Обыски проходят в департаменте городского хозяйства администрации Евпатории в связи с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, выделенных на уборку и благоустройство города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.В феврале 2022 года Роман Тихончук подал в отставку с должности главы администрации Евпатории. В октябре 2021 года в отношении руководителей Евпатории проводились следственные действия по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Тогда же были досрочно прекращены полномочия главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория Олеси Харитоненко."Обыски проходят в администрации Евпатории", - сказал собеседник, уточнив, что связаны они с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, которые в конце 2021 года были выделены на уборку и благоустройство города.По его словам, были заключены договоры на ликвидацию несанкционированных свалок - порядка 40 в 2021 году и более 20 в 2022 году, при этом адреса проведения работ не были указаны."Проведен массовый покос травы в декабре 2021 года, а также высадка 2,5 тысячи саженцев ясеня стоимостью 7 тысяч рублей каждый в том же декабре 2021 года, ни один саженец до весны не сохранился", - заявил источник.По его словам, Тихончук также назначил себе "новогоднюю премию в размере 500 тысяч рублей".В конце сентября в Крыму в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом.Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. В отставку подали также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько.
https://ria.ru/20220201/evpatoriya-1770523108.html
https://ria.ru/20211117/kharitonenko-1759475407.html
феодосия
симферополь
евпатория
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происшествия, евгений кабанов, евгений исаков, арина новосельская, феодосия, симферополь, евпатория
14:44 06.04.2022
 
Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории

Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства администрации Евпатории

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания администрации Евпатории
Автомобиль полиции у здания администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Обыски проходят в департаменте городского хозяйства администрации Евпатории в связи с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, выделенных на уборку и благоустройство города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
В феврале 2022 года Роман Тихончук подал в отставку с должности главы администрации Евпатории. В октябре 2021 года в отношении руководителей Евпатории проводились следственные действия по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Тогда же были досрочно прекращены полномочия главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория Олеси Харитоненко.
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 17:09
Глава администрации Евпатории подал в отставку
"Обыски проходят в администрации Евпатории", - сказал собеседник, уточнив, что связаны они с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, которые в конце 2021 года были выделены на уборку и благоустройство города.
"В конце 2021 года Тихончуком совместно с руководителем департамента городского хозяйства Михаилом Авруниным по поручению главы республики было согласовано и доведено финансирование в размере порядка 250 миллионов рублей с целью обеспечения уборки города Евпатория в части реализации задач, поставленных главой республики", - рассказал источник.
По его словам, были заключены договоры на ликвидацию несанкционированных свалок - порядка 40 в 2021 году и более 20 в 2022 году, при этом адреса проведения работ не были указаны.
"Проведен массовый покос травы в декабре 2021 года, а также высадка 2,5 тысячи саженцев ясеня стоимостью 7 тысяч рублей каждый в том же декабре 2021 года, ни один саженец до весны не сохранился", - заявил источник.
По его словам, Тихончук также назначил себе "новогоднюю премию в размере 500 тысяч рублей".
"На данный момент проводятся следственные действия в отношении Аврунина. Все заключенные контракты находятся в стадии расторжения. Размер нанесенного ущерба совместными действиями этих чиновников уточняется", - добавил источник.
В конце сентября в Крыму в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом.
Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. В отставку подали также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько.
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 15:16
Главу горсовета Евпатории временно отстранили от должности
 
ПроисшествияЕвгений КабановЕвгений ИсаковАрина НовосельскаяФеодосияСимферопольЕвпатория
 
 
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