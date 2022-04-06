https://ria.ru/20220406/evpatoriya-1782094837.html

Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории

Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории - РИА Новости, 06.04.2022

Источник сообщил об обысках в департаменте городского хозяйства Евпатории

Обыски проходят в департаменте городского хозяйства администрации Евпатории в связи с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, выделенных на уборку и... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:44

2022-04-06T14:44

2022-04-06T14:44

происшествия

евгений кабанов

евгений исаков

арина новосельская

феодосия

симферополь

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753176349_0:249:3197:2047_1920x0_80_0_0_4c0d030b6ac22e5cfab5995c6c8ef74a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Обыски проходят в департаменте городского хозяйства администрации Евпатории в связи с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, выделенных на уборку и благоустройство города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.В феврале 2022 года Роман Тихончук подал в отставку с должности главы администрации Евпатории. В октябре 2021 года в отношении руководителей Евпатории проводились следственные действия по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Тогда же были досрочно прекращены полномочия главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория Олеси Харитоненко."Обыски проходят в администрации Евпатории", - сказал собеседник, уточнив, что связаны они с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, которые в конце 2021 года были выделены на уборку и благоустройство города.По его словам, были заключены договоры на ликвидацию несанкционированных свалок - порядка 40 в 2021 году и более 20 в 2022 году, при этом адреса проведения работ не были указаны."Проведен массовый покос травы в декабре 2021 года, а также высадка 2,5 тысячи саженцев ясеня стоимостью 7 тысяч рублей каждый в том же декабре 2021 года, ни один саженец до весны не сохранился", - заявил источник.По его словам, Тихончук также назначил себе "новогоднюю премию в размере 500 тысяч рублей".В конце сентября в Крыму в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом.Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. В отставку подали также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько.

https://ria.ru/20220201/evpatoriya-1770523108.html

https://ria.ru/20211117/kharitonenko-1759475407.html

феодосия

симферополь

евпатория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, евгений кабанов, евгений исаков, арина новосельская, феодосия, симферополь, евпатория