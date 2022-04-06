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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 572 человека - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/evakuatsiya-1782012235.html
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 572 человека
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 572 человека - РИА Новости, 06.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 572 человека
Более 570 человек, включая 110 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:09
2022-04-06T10:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Более 570 человек, включая 110 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 572 человека, включая 110 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным ведомства, всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 13 081 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/deti-1781930405.html
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в мире, мариуполь
09:09 06.04.2022 (обновлено: 10:19 06.04.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 572 человека

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 572 человека, включая 110 детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди идут по улице в Мариуполе
Люди идут по улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди идут по улице в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Более 570 человек, включая 110 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 572 человека, включая 110 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
По данным ведомства, всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 13 081 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дым над кварталами в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные расстреливали в Мариуполе машины, где находились дети
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариуполь
 
 
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