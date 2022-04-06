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Москва и Каракас работают над контактами в сфере энергетики, сообщили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
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Москва и Каракас работают над контактами в сфере энергетики, сообщили в МИД
Москва и Каракас работают над контактами в сфере энергетики, сообщили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
Москва и Каракас работают над контактами в сфере энергетики, сообщили в МИД
Москва и Каракас работают над развитием контактов в сфере энергетики и горнодобычи, санкции не повлияют на намерение развивать сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:39
2022-04-06T09:39
в мире
венесуэла
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва и Каракас работают над развитием контактов в сфере энергетики и горнодобычи, санкции не повлияют на намерение развивать сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Отношения между Россией и Венесуэлой развиваются в русле стратегического партнерства. Налажен подлинно товарищеский политдиалог, который не прерывался ни при каких внешних обстоятельствах, включая пандемию. Работаем над дальнейшими двусторонними контактами по различным направлениям сотрудничества, включая такие сферы, как энергетика, транспорт, здравоохранение. биотехнологии и фармацевтика, сельское хозяйство, горнодобыча", - сказал дипломат."Наше взаимодействие продолжается и будет развиваться независимо от санкций – будь то антивенесуэльские или антироссийские", - подчеркнул он.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, венесуэла, россия
09:39 06.04.2022
 
Москва и Каракас работают над контактами в сфере энергетики, сообщили в МИД

Дипломат Щетинин: Москва и Каракас работают над развитием контактов в сфере энергетики

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва и Каракас работают над развитием контактов в сфере энергетики и горнодобычи, санкции не повлияют на намерение развивать сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Отношения между Россией и Венесуэлой развиваются в русле стратегического партнерства. Налажен подлинно товарищеский политдиалог, который не прерывался ни при каких внешних обстоятельствах, включая пандемию. Работаем над дальнейшими двусторонними контактами по различным направлениям сотрудничества, включая такие сферы, как энергетика, транспорт, здравоохранение. биотехнологии и фармацевтика, сельское хозяйство, горнодобыча", - сказал дипломат.
"Наше взаимодействие продолжается и будет развиваться независимо от санкций – будь то антивенесуэльские или антироссийские", - подчеркнул он.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
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