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Задания об операции на Украине появятся в ЕГЭ - РИА Новости, 06.04.2022
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Задания об операции на Украине появятся в ЕГЭ
Задания об операции на Украине появятся в ЕГЭ - РИА Новости, 06.04.2022
Задания об операции на Украине появятся в ЕГЭ
Задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:58
2022-04-06T15:59
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
россия
украина
донбасс
общество
образование
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Они появятся, наверное, в будущем. В этом году задания сформированы, они уже отредактированы. С 1 сентября демоверсии и направления заданий были опубликованы… В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок. Предпосылки понятны и так уже всем. Конечно же, задания будут появляться. Мы помним Крымскую весну. Конечно, мы в будущем обратим на это внимание", - сказал Музаев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
донбасс
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, россия, украина, донбасс, общество, образование, образование - общество, экзамены
15:58 06.04.2022 (обновлено: 15:59 06.04.2022)
 
Задания об операции на Украине появятся в ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: задания о российской спецоперации на Украине появятся в ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Они появятся, наверное, в будущем. В этом году задания сформированы, они уже отредактированы. С 1 сентября демоверсии и направления заданий были опубликованы… В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок. Предпосылки понятны и так уже всем. Конечно же, задания будут появляться. Мы помним Крымскую весну. Конечно, мы в будущем обратим на это внимание", - сказал Музаев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сдача ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
09:44
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анзор МузаевРоссияУкраинаДонбассОбществоОбразованиеОбразование - ОбществоЭкзамены
 
 
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