https://ria.ru/20220406/donetskiy-1782085052.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецкому

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецкому - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецкому

Украинские войска в среду обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:02

2022-04-06T14:02

2022-04-06T14:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 13.40 (совпадает с мск) из населенного пункта Орехово.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика