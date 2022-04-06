https://ria.ru/20220406/donetskiy-1782000654.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21, заявило представительство ЛНР РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:25
2022-04-06T06:25
2022-04-06T06:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220405/dnr-1781850068.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
06:25 06.04.2022 (обновлено: 06:33 06.04.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21