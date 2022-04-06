https://ria.ru/20220406/donetskiy-1782000654.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21, заявило представительство ЛНР РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:25

2022-04-06T06:25

2022-04-06T06:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220405/dnr-1781850068.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина