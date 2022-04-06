https://ria.ru/20220406/donetsk-1782027777.html

Украинские войска выпустили по Донецку ракету из "Урагана"

Украинские войска выпустили по Донецку ракету из "Урагана" - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска выпустили по Донецку ракету из "Урагана"

Украинские войска в среду ночью выпустили по Донецку ракету из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:49

2022-04-06T10:49

2022-04-06T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду ночью выпустили по Донецку ракету из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета из РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина