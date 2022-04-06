https://ria.ru/20220406/donbass-1782015471.html

В ДНР за сутки ранены 40 человек после обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки ранены 40 человек после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.04.2022

В ДНР за сутки ранены 40 человек после обстрелов со стороны ВСУ

В Донецкой народной республике за прошедшие сутки в результате обстрелов украинских войск ранены 40 мирных жителей, в том числе один ребенок, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:31

2022-04-06T09:31

2022-04-06T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. В Донецкой народной республике за прошедшие сутки в результате обстрелов украинских войск ранены 40 мирных жителей, в том числе один ребенок, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о 40 раненых мирных жителях (39 с ранее освобожденных территорий), в том числе один ребенок", - говорится в сообщении организации в Telegram.Отмечается, что установить реальное количество жертв среди гражданских лиц невозможно, поскольку существенное их количество находится на освобожденных территориях ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/donbass-1782012917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина