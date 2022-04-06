09:16 06.04.2022 (обновлено: 09:28 06.04.2022)
Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 197 снарядов по территории ДНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 197 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)", - следует из заявления ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, факты ведения огня со стороны украинских войск зафиксированы на горловском и донецком направлениях. При обстрелах территории ДНР использовались РСЗО "Град", минометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение, артиллерия калибром 122 миллиметра, гранатометы (АГС), добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.