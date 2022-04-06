https://ria.ru/20220406/donbass-1782012917.html

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 197 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:16

2022-04-06T09:16

2022-04-06T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 197 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)", - следует из заявления ведомства, опубликованного в Telegram-канале.Как отмечает представительство, факты ведения огня со стороны украинских войск зафиксированы на горловском и донецком направлениях. При обстрелах территории ДНР использовались РСЗО "Град", минометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение, артиллерия калибром 122 миллиметра, гранатометы (АГС), добавили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/obstrel-1781959851.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина