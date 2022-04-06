https://ria.ru/20220406/donbass-1782009692.html
Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с Донбассом
Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с Донбассом - РИА Новости, 06.04.2022
Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с Донбассом
Ростовская область и Донбасс заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, транспорт, АПК, перерабатывающая промышленность, сообщил губернатор РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:48
2022-04-06T08:48
2022-04-06T08:48
экономика
донбасс
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Ростовская область и Донбасс заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, транспорт, АПК, перерабатывающая промышленность, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Перспективы (развития сотрудничества с Донбассом) очевидно существуют, у меня нет сомнений… Конечно, я бы выделил такие отрасли как энергетика, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, транспортная сфера", - сказал он журналистам.Голубев отметил, что экономика республик имеет большой потенциал. При этом культурное взаимодействие между Ростовской областью и Донбассом не прекращается и в настоящее время. "Недавние гастроли донецких театров начались с Ростовской области", - напомнил он.
https://ria.ru/20220406/otdykh-1782008086.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донбасс, ростовская область, василий голубев
Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с Донбассом
Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с Донбассом в энергетике и АПК