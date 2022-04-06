https://ria.ru/20220406/dollar-1782163971.html

Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей

Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей - РИА Новости, 06.04.2022

Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей

Рубль усиливает рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:37

2022-04-06T18:37

2022-04-06T19:09

экономика

московская биржа

доллар

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль усиливает рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, курс доллара расчетами "завтра" падал на 3,29 рубля — до 80,02 рубля, курс евро — на 4,18 рубля, до 87,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Максимальное снижение курса американской валюты достигало 80 рублей впервые с 23 февраля.Позднее курс европейской валюты опустился до 86 рублей впервые с 18 февраля.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, московская биржа, доллар