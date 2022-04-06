https://ria.ru/20220406/dollar-1782163971.html
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей - РИА Новости, 06.04.2022
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей
Рубль усиливает рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:37
2022-04-06T18:37
2022-04-06T19:09
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль усиливает рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, курс доллара расчетами "завтра" падал на 3,29 рубля — до 80,02 рубля, курс евро — на 4,18 рубля, до 87,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Максимальное снижение курса американской валюты достигало 80 рублей впервые с 23 февраля.Позднее курс европейской валюты опустился до 86 рублей впервые с 18 февраля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, доллар
18:37 06.04.2022 (обновлено: 19:09 06.04.2022)
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей