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Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей - РИА Новости, 06.04.2022
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Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей - РИА Новости, 06.04.2022
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей
Рубль усиливает рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:37
2022-04-06T19:09
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль усиливает рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, курс доллара расчетами "завтра" падал на 3,29 рубля — до 80,02 рубля, курс евро — на 4,18 рубля, до 87,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Максимальное снижение курса американской валюты достигало 80 рублей впервые с 23 февраля.Позднее курс европейской валюты опустился до 86 рублей впервые с 18 февраля.
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экономика, московская биржа, доллар
18:37 06.04.2022 (обновлено: 19:09 06.04.2022)
 
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей, евро — до 86 рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на Новинском бульваре в Москве
Электронное табло со знаком доллара на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на Новинском бульваре в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рубль усиливает рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" падал на 3,29 рубля — до 80,02 рубля, курс евро — на 4,18 рубля, до 87,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Максимальное снижение курса американской валюты достигало 80 рублей впервые с 23 февраля.
Позднее курс европейской валюты опустился до 86 рублей впервые с 18 февраля.
 
ЭкономикаМосковская биржаДоллар
 
 
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