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Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара - РИА Новости, 06.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220406/dollar-1781991657.html
Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара
Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара - РИА Новости, 06.04.2022
Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара
Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации, в которой вы находитесь - если целью были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T02:17
2022-04-06T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации, в которой вы находитесь - если целью были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей за доллар в ближайшие годы не предвидится, рассказывает агентству “Прайм” заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко.В этом случае стоит задуматься о покупке других валют, на колебаниях которых есть шанс заработать. Это, к примеру, турецкая лира.Если же речь идет о валютных накоплениях, к примеру, на отпуск, то их лучше не трогать, поскольку продажа сейчас и покупка потом потребуют расходов на конвертацию, заключила она.
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экономика, доллар, россия
02:17 06.04.2022
 
Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара

Финансист Бондаренко посоветовала срочно переводить накопления из доллара в другие валюты

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют
Электронное табло с курсами валют - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло с курсами валют
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации, в которой вы находитесь - если целью были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей за доллар в ближайшие годы не предвидится, рассказывает агентству “Прайм” заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко.
В этом случае стоит задуматься о покупке других валют, на колебаниях которых есть шанс заработать. Это, к примеру, турецкая лира.
“Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в РФ не будут успевать за ее темпами”, - полагает финансист.
Если же речь идет о валютных накоплениях, к примеру, на отпуск, то их лучше не трогать, поскольку продажа сейчас и покупка потом потребуют расходов на конвертацию, заключила она.
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