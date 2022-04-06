https://ria.ru/20220406/dollar-1781991657.html

Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара

Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара - РИА Новости, 06.04.2022

Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара

Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации, в которой вы находитесь - если целью были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T02:17

2022-04-06T02:17

2022-04-06T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации, в которой вы находитесь - если целью были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей за доллар в ближайшие годы не предвидится, рассказывает агентству “Прайм” заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко.В этом случае стоит задуматься о покупке других валют, на колебаниях которых есть шанс заработать. Это, к примеру, турецкая лира.Если же речь идет о валютных накоплениях, к примеру, на отпуск, то их лучше не трогать, поскольку продажа сейчас и покупка потом потребуют расходов на конвертацию, заключила она.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781856758.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, доллар, россия