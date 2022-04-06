Финансист назвала идеальный момент, чтобы выйти из доллара
Финансист Бондаренко посоветовала срочно переводить накопления из доллара в другие валюты
Электронное табло с курсами валют
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации, в которой вы находитесь - если целью были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей за доллар в ближайшие годы не предвидится, рассказывает агентству “Прайм” заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко.
В этом случае стоит задуматься о покупке других валют, на колебаниях которых есть шанс заработать. Это, к примеру, турецкая лира.
“Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в РФ не будут успевать за ее темпами”, - полагает финансист.
Если же речь идет о валютных накоплениях, к примеру, на отпуск, то их лучше не трогать, поскольку продажа сейчас и покупка потом потребуют расходов на конвертацию, заключила она.