07:25 06.04.2022 (обновлено: 08:50 06.04.2022)
Украинские силовики обстреляли Докучаевск
ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР, выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра
Последствия обстрелов
ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: <…> населенный пункт Докучаевск, выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в Telegram-канале представительства.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.