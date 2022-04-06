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Украинские силовики обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/dokuchaevsk-1782003407.html
Украинские силовики обстреляли Докучаевск
Украинские силовики обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 06.04.2022
Украинские силовики обстреляли Докучаевск
Украинские войска в среду утром обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T07:25
2022-04-06T08:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220406/lnr-1782002417.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:25 06.04.2022 (обновлено: 08:50 06.04.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Докучаевск

ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР, выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: <…> населенный пункт Докучаевск, выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в Telegram-канале представительства.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
07:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за сутки устроили пять обстрелов двух населенных пунктов в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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