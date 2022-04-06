https://ria.ru/20220406/dokuchaevsk-1782003407.html

Украинские силовики обстреляли Докучаевск

Украинские силовики обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские силовики обстреляли Докучаевск

Украинские войска в среду утром обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:25

2022-04-06T07:25

2022-04-06T08:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220406/lnr-1782002417.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина