23:31 06.04.2022 (обновлено: 10:09 07.04.2022)
США хотят лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа
Представитель Белого дома Сингх: США решили лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Вы правы, доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод "Северный поток — 2", мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики", — сказал Сингх в эфире телеканала CNN.
Как отметил представитель Белого дома, реализация подобных мер потребует времени. "Однако в конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа", — подчеркнул чиновник США высокого ранга.
США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках антироссийских санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из Российской Федерации и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации.