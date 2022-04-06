https://ria.ru/20220406/dokhody-1782196728.html

США хотят лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа

США хотят лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа - РИА Новости, 07.04.2022

США хотят лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа

США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа, заявил в среду заместитель советника президента РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T23:31

2022-04-06T23:31

2022-04-07T10:09

экономика

сша

россия

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Вы правы, доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод "Северный поток — 2", мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики", — сказал Сингх в эфире телеканала CNN.Как отметил представитель Белого дома, реализация подобных мер потребует времени. "Однако в конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа", — подчеркнул чиновник США высокого ранга.США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках антироссийских санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из Российской Федерации и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации.

https://ria.ru/20220406/evropa-1781966918.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, администрация президента сша