https://ria.ru/20220406/dnr-1782170884.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов - РИА Новости, 06.04.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов

Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток военные уничтожили 68 украинских националистов. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:24

2022-04-06T19:24

2022-04-06T19:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток военные уничтожили 68 украинских националистов."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, семь огневых точек, две 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции. Кроме того, согласно заявлению, захвачены также бронированная машина и два грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр