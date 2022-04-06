https://ria.ru/20220406/dnr-1782028990.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 98 украинских националистов и два танка

Силы ДНР за сутки уничтожили 98 украинских националистов и два танка - РИА Новости, 06.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 98 украинских националистов и два танка

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки силы ДНР уничтожили 98 украинских националистов, девять огневых точек и два танка. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:54

2022-04-06T10:54

2022-04-06T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки силы ДНР уничтожили 98 украинских националистов, девять огневых точек и два танка."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 98 украинских националистов, девять огневых точек, в том числе два 120-мм миномёта, два танка, одну БМП, четыре бронированных автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Также сообщается, что за сутки силы ДНР захватили один танк, две БМП и три грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины