https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782190833.html

Хорватия планирует выслать часть российских дипломатов

Хорватия планирует выслать часть российских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022

Хорватия планирует выслать часть российских дипломатов

Хорватия планирует выслать часть дипломатов из посольства России в Загребе из-за спецоперации РФ на Украине, заявил глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T22:15

2022-04-06T22:15

2022-04-06T22:15

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БЕЛГРАД, 6 апр - РИА Новости. Хорватия планирует выслать часть дипломатов из посольства России в Загребе из-за спецоперации РФ на Украине, заявил глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман.Накануне о высылке ряда сотрудников посольства РФ - по данным СМИ, 33 человек - объявила соседняя Словения. В среду на полях саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе хорватский министр ответил утвердительно на вопрос, планирует ли Загреб высылать российских дипломатов."Сделаем это из солидарности и как реакцию на то, что происходит, на эти страшные картины из Бучи и других украинских районов. Это сильно напоминает трагические события 30 лет назад в Вуковаре (город на границе с Сербией, пострадавший в ходе войны 1992-1995 годов - ред.)", - сказал Грлич-Радман.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Украинские власти и СМИ в первые дни апреля распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сербия, нато, хорватия, мид хорватии