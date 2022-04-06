https://ria.ru/20220406/diplomatiya-1782038460.html
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции - РИА Новости, 06.04.2022
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции
Россия ответит соответствующим образом на объявление Грецией 12 дипломатов РФ "персона нон грата", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:44
2022-04-06T11:44
2022-04-06T11:48
санкции в отношении россии
греция
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия ответит соответствующим образом на объявление Грецией 12 дипломатов РФ "персона нон грата", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Комментируя решение Афин, она сообщила, что "Россия даст соответствующий ответ".
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/mid-1782014125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, греция
11:44 06.04.2022 (обновлено: 11:48 06.04.2022)
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции
МИД пообещал ответить на высылку 12 российских дипломатов из Греции