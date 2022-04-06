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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции - РИА Новости, 06.04.2022
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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции - РИА Новости, 06.04.2022
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции
Россия ответит соответствующим образом на объявление Грецией 12 дипломатов РФ "персона нон грата", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:44
2022-04-06T11:48
санкции в отношении россии
греция
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия ответит соответствующим образом на объявление Грецией 12 дипломатов РФ "персона нон грата", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Комментируя решение Афин, она сообщила, что "Россия даст соответствующий ответ".
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санкции в отношении россии, греция
11:44 06.04.2022 (обновлено: 11:48 06.04.2022)
 
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции

МИД пообещал ответить на высылку 12 российских дипломатов из Греции

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Афины
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия ответит соответствующим образом на объявление Грецией 12 дипломатов РФ "персона нон грата", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя решение Афин, она сообщила, что "Россия даст соответствующий ответ".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
09:23Сказано в эфире
Захарова: надо понимать, к чему приведет высылка российских дипломатов
 
Санкции в отношении РоссииГреция
 
 
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