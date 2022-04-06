https://ria.ru/20220406/diplomat-1782018661.html
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов
Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:54
2022-04-06T09:54
2022-04-06T09:54
дмитрий песков
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом сообщила японская газета Sankei.Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Японии утверждает, что пока возможность высылки представителей российской дипмиссии не обсуждалась."Одна из причин, по которой власти проявляют осторожность, заключается в ожидании возмездия. Если Япония решит выдворить российских дипломатов, почти наверняка российская сторона предпримет аналогичные меры по количеству и уровню. Если количество посольств в России уменьшится, есть опасения, что помощь консульств в чрезвычайной ситуации, например защита японских экспатриантов, будет затруднена", — отмечается СМИ.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220403/mid-1781531335.html
https://ria.ru/20220403/diplomaty-1781500143.html
https://ria.ru/20220329/belgiya-1780720585.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_790654379cc60b0d38687ad3cfe9197f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов
Sankei: Япония испугалась ответных действий Москвы в случае высылки российских дипломатов
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом сообщила японская газета Sankei
.
Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Японии утверждает, что пока возможность высылки представителей российской дипмиссии не обсуждалась.
"Одна из причин, по которой власти проявляют осторожность, заключается в ожидании возмездия. Если Япония решит выдворить российских дипломатов, почти наверняка российская сторона предпримет аналогичные меры по количеству и уровню. Если количество посольств в России уменьшится, есть опасения, что помощь консульств в чрезвычайной ситуации, например защита японских экспатриантов, будет затруднена", — отмечается СМИ.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию
.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.