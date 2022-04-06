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СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
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СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов
Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:54
2022-04-06T09:54
дмитрий песков
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом сообщила японская газета Sankei.Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Японии утверждает, что пока возможность высылки представителей российской дипмиссии не обсуждалась."Одна из причин, по которой власти проявляют осторожность, заключается в ожидании возмездия. Если Япония решит выдворить российских дипломатов, почти наверняка российская сторона предпримет аналогичные меры по количеству и уровню. Если количество посольств в России уменьшится, есть опасения, что помощь консульств в чрезвычайной ситуации, например защита японских экспатриантов, будет затруднена", — отмечается СМИ.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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дмитрий песков, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:54 06.04.2022
 
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов

Sankei: Япония испугалась ответных действий Москвы в случае высылки российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль и здание МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом сообщила японская газета Sankei.
Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Японии утверждает, что пока возможность высылки представителей российской дипмиссии не обсуждалась.
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"Одна из причин, по которой власти проявляют осторожность, заключается в ожидании возмездия. Если Япония решит выдворить российских дипломатов, почти наверняка российская сторона предпримет аналогичные меры по количеству и уровню. Если количество посольств в России уменьшится, есть опасения, что помощь консульств в чрезвычайной ситуации, например защита японских экспатриантов, будет затруднена", — отмечается СМИ.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.
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