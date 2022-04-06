https://ria.ru/20220406/diplomat-1782018661.html

СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов

СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022

СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов

Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:54

2022-04-06T09:54

2022-04-06T09:54

дмитрий песков

россия

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Японское правительство вряд ли решится на высылку российских дипломатов, в отличие от стран НАТО, поскольку в Токио опасаются ответных мер Москвы. Об этом сообщила японская газета Sankei.Издание со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Японии утверждает, что пока возможность высылки представителей российской дипмиссии не обсуждалась."Одна из причин, по которой власти проявляют осторожность, заключается в ожидании возмездия. Если Япония решит выдворить российских дипломатов, почти наверняка российская сторона предпримет аналогичные меры по количеству и уровню. Если количество посольств в России уменьшится, есть опасения, что помощь консульств в чрезвычайной ситуации, например защита японских экспатриантов, будет затруднена", — отмечается СМИ.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220403/mid-1781531335.html

https://ria.ru/20220403/diplomaty-1781500143.html

https://ria.ru/20220329/belgiya-1780720585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

дмитрий песков, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)