https://ria.ru/20220406/dergachi-1782131962.html

Украинские националисты сняли постановочные видео с обстрелами в Дергачах

Украинские националисты сняли постановочные видео с обстрелами в Дергачах - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские националисты сняли постановочные видео с обстрелами в Дергачах

Украинские националисты сами обстреляли Дергачи, сняли на видео последствия и подготовили материалы для передачи западным СМИ, заявил начальник Национального... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:43

2022-04-06T16:43

2022-04-06T18:24

в мире

украина

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские националисты сами обстреляли Дергачи, сняли на видео последствия и подготовили материалы для передачи западным СМИ, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ", — сказал военный.По его словам, в акции участвовали представители западных информационных агентств. Мероприятиями руководили военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ.Как утверждает Мизинцев, всем мирным жителям — "участникам постановочных съемок" заплатили по 25 тысяч долларов.Аналогичные действия, по информации российского ведомства, проводятся украинскими силовиками в городах Конотопе и Тростянце в Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке под Киевом."Подобный бучинскому сценарий, с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных сил России, на этот раз не пройдет", — заявил начальник центра.Накануне Россия представила в ООН аргументы по ситуации вокруг публикации материалов из Бучи, которые Минобороны называет провокацией украинских властей и западных СМИ. Ведомство ранее заявило, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", а военные, как заявлено, полностью вышли из Бучи еще 30 марта. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, а южные окраины, включая жилые кварталы, находились под обстрелами украинских силовиков.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает членов Совбеза ООН "абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, а просто подумать головой и сопоставить факты". По его словам, речь идет "о чудовищном подлоге", цель которого — очернить российскую армию.В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в Буче имело место "военное преступление", но не "геноцид", как это ранее назвал Зеленский. Накануне представитель Пентагона также отметил, что у американской стороны нет независимого подтверждения информации об этих событиях.

https://ria.ru/20220406/bucha-1782031225.html

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Минобороны: "Киевский режим готовит очередные провокации с участием мирного населения" Минобороны России заявило, что после провокации неонацистов в Буче "украинские власти не останавливаются" - завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения 2022-04-06T16:43 true PT1M48S

"Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок" – Небензя о постановочных кадрах из Бучи "Вы видели только то, что вам хотели показать... Но вы не можете не видеть вопиющих нестыковок", - российский постпред Небензя перечислил членам совбеза ООН, почему кадры из украинской Бучи - постановка. Он также обратился к Зеленскому (участвующему в заседании онлайн) - напомнил, как от того ждали мира в Донбассе, защиты русскоязычных жителей и родного для него русского языка и как эти надежды так и не сбылись. 2022-04-06T16:43 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина