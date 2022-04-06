https://ria.ru/20220406/deputaty-1782013008.html

Депутаты на Кубани будут ежемесячно перечислять пожертвования для ЛНР и ДНР

Депутаты на Кубани будут ежемесячно перечислять пожертвования для ЛНР и ДНР - РИА Новости, 06.04.2022

Депутаты на Кубани будут ежемесячно перечислять пожертвования для ЛНР и ДНР

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) будут ежемесячно перечислять свой однодневный заработок на поддержку жителей Донецкой и Луганской... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:16

2022-04-06T09:16

2022-04-06T09:45

краснодарский край

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владимир путин

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) будут ежемесячно перечислять свой однодневный заработок на поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик вплоть до окончания спецоперации РФ, сообщает пресс-служба ЗСК.Вопрос об оказании дополнительной гуманитарной помощи в связи с проведением спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины депутаты рассмотрели во вторник.Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что, по данным официальных информационных источников, специальная военная операция проходит в плановом порядке, все больше городов и населенных пунктов ДНР и ЛНР возвращаются к прежней жизни, поэтому необходимо восстанавливать утраченную инфраструктуру и объекты социальной сферы."В этой связи депутаты поддержали инициативу председателя ЗСК о ежемесячном перечислении своего однодневного заработка на эти цели вплоть до окончания спецоперации", - говорится в сообщении.Уточняется, что добровольные пожертвования планируется перечислять в благотворительный специализированный фонд, созданный для поддержки нуждающихся граждан и имеющий практический опыт оказания помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, который будет направлять поступившие средства по целевому назначению.По словам председателя парламента, депутаты ЗСК - члены разных партийных фракций - объединились в своем желании поддержать жителей ДНР и ЛНР. С самого начала спецоперации парламентарии выделили для покинувших свой кров людей личные средства, организовали доставку продуктов и товаров первой необходимости.Отмечается также, что к гуманитарной миссии присоединились и члены Совета молодых депутатов Кубани. Очередную партию гуманитарной помощи жителям народных республик они отправили из Краснодара. Актив Совета молодых депутатов Кубани встретился в ВДЦ "Орленок" с проходящими там обучение и реабилитацию детьми из Донбасса. Всем детям передали материальную помощь и сладкие подарки.Как отметил Бурлачко, весь комплекс мероприятий по оказанию гуманитарной помощи будет реализовываться и в дальнейшем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/navodchitsy-1781897681.html

https://ria.ru/20220406/oshibka-1781993679.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, краснодарский край