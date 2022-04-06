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Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2022
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Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт
Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2022
Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт
Западные кредиторы могут объявить дефолт по госдолгу РФ меньше, чем через месяц, хотя Минфин РФ будет стараться исправно платить по нему в рублях, заявил РИА... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:06
2022-04-06T15:11
экономика
дмитрий песков
москва
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западные кредиторы могут объявить дефолт по госдолгу РФ меньше, чем через месяц, хотя Минфин РФ будет стараться исправно платить по нему в рублях, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.Минфин РФ 4 апреля должен был выплатить купон и погасить суверенные еврооблигации выпуска Россия-2022, а также выплатить купон по евробондам Россия-2042. В среду Минфин сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте."Несмотря на выплату в рублях... данное событие будет признано техническим дефолтом, и уже менее чем через месяц, вероятно, будет объявлено о полноценном дефолте суверенного долга России", - говорит Дорофеев.Таким образом, российские инвесторы смогут своевременно получать выплаты в рублях, а деньги нерезидентов будут оставаться замороженными на специальных счетах типа "С" до момента разморозки российских валютных резервов, продолжает он."Решение продолжать выплаты нерезидентам является абсолютно логичным и оно будет стимулировать инвесторов-нерезидентов способствовать смягчению санкций с целью получения доступа к своим деньгам", - полагает эксперт.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно. В случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях, добавил он.
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экономика, дмитрий песков, москва, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
15:06 06.04.2022 (обновлено: 15:11 06.04.2022)
 
Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт

Эксперт заявил, что Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западные кредиторы могут объявить дефолт по госдолгу РФ меньше, чем через месяц, хотя Минфин РФ будет стараться исправно платить по нему в рублях, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.
Минфин РФ 4 апреля должен был выплатить купон и погасить суверенные еврооблигации выпуска Россия-2022, а также выплатить купон по евробондам Россия-2042. В среду Минфин сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:17
В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков
"Несмотря на выплату в рублях... данное событие будет признано техническим дефолтом, и уже менее чем через месяц, вероятно, будет объявлено о полноценном дефолте суверенного долга России", - говорит Дорофеев.
"Тем не менее сам факт дефолта практически ничего не поменяет для нашего Минфина, который будет стараться и дальше обслуживать свой текущий внешний долг в полном объеме с выплатами купонов и тела долга за рубли с расчетами через Национальный расчетный депозитарий (НРД) вне зависимости от места размещения выпуска", - считает он.
Таким образом, российские инвесторы смогут своевременно получать выплаты в рублях, а деньги нерезидентов будут оставаться замороженными на специальных счетах типа "С" до момента разморозки российских валютных резервов, продолжает он.
"Решение продолжать выплаты нерезидентам является абсолютно логичным и оно будет стимулировать инвесторов-нерезидентов способствовать смягчению санкций с целью получения доступа к своим деньгам", - полагает эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно. В случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях, добавил он.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
05:17
США хотят вынудить Россию сделать выбор между дефолтом и тратой резервов
 
ЭкономикаДмитрий ПесковМоскваРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении России
 
 
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