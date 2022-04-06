https://ria.ru/20220406/defolt-1782103637.html

Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт

Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2022

Запад может объявить дефолт России менее чем через месяц, заявил эксперт

Западные кредиторы могут объявить дефолт по госдолгу РФ меньше, чем через месяц, хотя Минфин РФ будет стараться исправно платить по нему в рублях, заявил РИА... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:06

2022-04-06T15:06

2022-04-06T15:11

экономика

дмитрий песков

москва

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западные кредиторы могут объявить дефолт по госдолгу РФ меньше, чем через месяц, хотя Минфин РФ будет стараться исправно платить по нему в рублях, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.Минфин РФ 4 апреля должен был выплатить купон и погасить суверенные еврооблигации выпуска Россия-2022, а также выплатить купон по евробондам Россия-2042. В среду Минфин сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте."Несмотря на выплату в рублях... данное событие будет признано техническим дефолтом, и уже менее чем через месяц, вероятно, будет объявлено о полноценном дефолте суверенного долга России", - говорит Дорофеев.Таким образом, российские инвесторы смогут своевременно получать выплаты в рублях, а деньги нерезидентов будут оставаться замороженными на специальных счетах типа "С" до момента разморозки российских валютных резервов, продолжает он."Решение продолжать выплаты нерезидентам является абсолютно логичным и оно будет стимулировать инвесторов-нерезидентов способствовать смягчению санкций с целью получения доступа к своим деньгам", - полагает эксперт.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно. В случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях, добавил он.

https://ria.ru/20220406/defolt-1782063296.html

https://ria.ru/20220406/vybor-1781998813.html

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий песков, москва, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии