https://ria.ru/20220406/defolt-1782063296.html

В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков

В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022

В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков

Оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:17

2022-04-06T13:17

2022-04-06T14:15

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По деталям лучше обращать в Центробанк, но еще раз - Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах."Если блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация, никаких оснований для реального дефолта нет", - заявил Песков.Минфин России ранее в среду сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам, следует из заявления министерства.

https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781294426.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, дмитрий песков