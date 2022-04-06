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В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022
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В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков
В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022
В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков
Оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:17
2022-04-06T14:15
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По деталям лучше обращать в Центробанк, но еще раз - Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах."Если блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация, никаких оснований для реального дефолта нет", - заявил Песков.Минфин России ранее в среду сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам, следует из заявления министерства.
https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html
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экономика, россия, дмитрий песков
13:17 06.04.2022 (обновлено: 14:15 06.04.2022)
 
В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина Песков: в России нет оснований для реального дефолта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По деталям лучше обращать в Центробанк, но еще раз - Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах.
"Если блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация, никаких оснований для реального дефолта нет", - заявил Песков.
Минфин России ранее в среду сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам, следует из заявления министерства.
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