06:03 06.04.2022 (обновлено: 06:08 06.04.2022)
Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России
Дипломат Щетинин: Запад не заботится о глобальных последствиях антироссийских санкций
Здание министерства иностранных дел России
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Понимаем, что латиноамериканцы находятся под мощным прессингом "коллективного Запада", который использует для этого весь арсенал средств и политического влияния, и экономических посулов, и шантажа. При этом откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах", - сказал дипломат.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.