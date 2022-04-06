https://ria.ru/20220406/davlenie-1782000025.html

Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России

Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.04.2022

Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России

Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:03

2022-04-06T06:03

2022-04-06T06:08

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781989004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, евросоюз