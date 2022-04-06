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Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.04.2022
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Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России
Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.04.2022
Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России
Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:03
2022-04-06T06:08
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, сша, россия, евросоюз
06:03 06.04.2022 (обновлено: 06:08 06.04.2022)
 
Запад не заботится о глобальных последствиях санкций, заявили в МИД России

Дипломат Щетинин: Запад не заботится о глобальных последствиях антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание министерства иностранных дел России
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Понимаем, что латиноамериканцы находятся под мощным прессингом "коллективного Запада", который использует для этого весь арсенал средств и политического влияния, и экономических посулов, и шантажа. При этом откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах", - сказал дипломат.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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