Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220406/darvin-1781865897.html
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина - РИА Новости, 06.04.2022
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина
Неизвестный вернул библиотеке Кембриджского университета две записные книжки основоположника эволюционного учения Чарльза Дарвина, пишет агентство PA. Они... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:10
2022-04-06T00:10
культура
новости культуры
кембриджшир
кембридж (кембриджшир)
чарльз дарвин
книги
музеи
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99453/21/994532162_0:353:2204:1593_1920x0_80_0_0_2c5da0c5168b03fe65c546c22862140c.jpg
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Неизвестный вернул библиотеке Кембриджского университета две записные книжки основоположника эволюционного учения Чарльза Дарвина, пишет агентство PA. Они считались пропавшими и, возможно, украденными.Некто пронес их в библиотеку 9 марта и оставил их в подарочном пакете розового цвета на полу там, где не было камер видеонаблюдения. Внутри был конверт с пожеланием "счастливой Пасхи"."Я почувствовала глубокое облегчение, когда записные книжки вернулись. Как и многие другие люди по всему миру, я была убита горем, когда узнала об их утрате, а моя радость из-за их возвращения безмерна", — говорит Джессика Гарднер, директор библиотечной системы, которая сообщила о пропаже записей.Теперь, добавила она, блокноты смогут "занять свое законное место" в коллекции Архива Дарвина в Кембридже.Пропажа записей великого натуралиста была обнаружена еще в январе 2001 года, но руководство библиотеки тогда предположило, что коробку, в которой они хранились, положили не на ту полку. В начале 2020 года сотрудники вручную проверили весь дарвиновский архив, но книжки так и не нашли. В октябре они обратились к правоохранителям графства Кембриджшир. В одном из пропавших блокнотов Дарвин в 1837 году сделал знаменитую зарисовку – так называемое "Древо жизни", представляющее собой примерную схему эволюционного развития живых существ.Записные книжки ранее были оцифрованы и доступны для ознакомления онлайн.
https://ria.ru/20220402/strannik-1780888990.html
кембриджшир
кембридж (кембриджшир)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99453/21/994532162_0:146:2204:1799_1920x0_80_0_0_acb1c4b69cf4dd1224a41941d0b4aba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кембриджшир, кембридж (кембриджшир), чарльз дарвин, книги, музеи, археология
00:10 06.04.2022
 
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина

Неизвестный вернул пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина библиотеке Кембриджа

© Фото : Leonard DarwinАнглийский ученый-естествоиспытатель Чарльз Дарвин
Английский ученый-естествоиспытатель Чарльз Дарвин - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Leonard Darwin
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Неизвестный вернул библиотеке Кембриджского университета две записные книжки основоположника эволюционного учения Чарльза Дарвина, пишет агентство PA. Они считались пропавшими и, возможно, украденными.
Некто пронес их в библиотеку 9 марта и оставил их в подарочном пакете розового цвета на полу там, где не было камер видеонаблюдения. Внутри был конверт с пожеланием "счастливой Пасхи".
"Я почувствовала глубокое облегчение, когда записные книжки вернулись. Как и многие другие люди по всему миру, я была убита горем, когда узнала об их утрате, а моя радость из-за их возвращения безмерна", — говорит Джессика Гарднер, директор библиотечной системы, которая сообщила о пропаже записей.
Теперь, добавила она, блокноты смогут "занять свое законное место" в коллекции Архива Дарвина в Кембридже.
Пропажа записей великого натуралиста была обнаружена еще в январе 2001 года, но руководство библиотеки тогда предположило, что коробку, в которой они хранились, положили не на ту полку. В начале 2020 года сотрудники вручную проверили весь дарвиновский архив, но книжки так и не нашли. В октябре они обратились к правоохранителям графства Кембриджшир.
В одном из пропавших блокнотов Дарвин в 1837 году сделал знаменитую зарисовку – так называемое "Древо жизни", представляющее собой примерную схему эволюционного развития живых существ.
Записные книжки ранее были оцифрованы и доступны для ознакомления онлайн.
Средневековый странник
2 апреля, 04:57Культура
Ученые раскрыли тайну "Средневекового странника", жившего 1500 лет назад
 
КультураНовости культурыКембриджширКембридж (Кембриджшир)Чарльз ДарвинКнигиМузеиАрхеология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала