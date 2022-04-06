https://ria.ru/20220406/darvin-1781865897.html
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина - РИА Новости, 06.04.2022
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина
Неизвестный вернул библиотеке Кембриджского университета две записные книжки основоположника эволюционного учения Чарльза Дарвина, пишет агентство PA. Они... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:10
2022-04-06T00:10
2022-04-06T00:10
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ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Неизвестный вернул библиотеке Кембриджского университета две записные книжки основоположника эволюционного учения Чарльза Дарвина, пишет агентство PA. Они считались пропавшими и, возможно, украденными.Некто пронес их в библиотеку 9 марта и оставил их в подарочном пакете розового цвета на полу там, где не было камер видеонаблюдения. Внутри был конверт с пожеланием "счастливой Пасхи"."Я почувствовала глубокое облегчение, когда записные книжки вернулись. Как и многие другие люди по всему миру, я была убита горем, когда узнала об их утрате, а моя радость из-за их возвращения безмерна", — говорит Джессика Гарднер, директор библиотечной системы, которая сообщила о пропаже записей.Теперь, добавила она, блокноты смогут "занять свое законное место" в коллекции Архива Дарвина в Кембридже.Пропажа записей великого натуралиста была обнаружена еще в январе 2001 года, но руководство библиотеки тогда предположило, что коробку, в которой они хранились, положили не на ту полку. В начале 2020 года сотрудники вручную проверили весь дарвиновский архив, но книжки так и не нашли. В октябре они обратились к правоохранителям графства Кембриджшир. В одном из пропавших блокнотов Дарвин в 1837 году сделал знаменитую зарисовку – так называемое "Древо жизни", представляющее собой примерную схему эволюционного развития живых существ.Записные книжки ранее были оцифрованы и доступны для ознакомления онлайн.
https://ria.ru/20220402/strannik-1780888990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кембриджшир, кембридж (кембриджшир), чарльз дарвин, книги, музеи, археология
Неизвестный вернул библиотеке пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина
Неизвестный вернул пропавшие записные книжки Чарльза Дарвина библиотеке Кембриджа
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Неизвестный вернул библиотеке Кембриджского университета две записные книжки основоположника эволюционного учения Чарльза Дарвина, пишет агентство PA. Они считались пропавшими и, возможно, украденными.
Некто пронес их в библиотеку 9 марта и оставил их в подарочном пакете розового цвета на полу там, где не было камер видеонаблюдения. Внутри был конверт с пожеланием "счастливой Пасхи".
"Я почувствовала глубокое облегчение, когда записные книжки вернулись. Как и многие другие люди по всему миру, я была убита горем, когда узнала об их утрате, а моя радость из-за их возвращения безмерна", — говорит Джессика Гарднер, директор библиотечной системы, которая сообщила о пропаже записей.
Теперь, добавила она, блокноты смогут "занять свое законное место" в коллекции Архива Дарвина в Кембридже.
Пропажа записей великого натуралиста была обнаружена еще в январе 2001 года, но руководство библиотеки тогда предположило, что коробку, в которой они хранились, положили не на ту полку. В начале 2020 года сотрудники вручную проверили весь дарвиновский архив, но книжки так и не нашли. В октябре они обратились к правоохранителям графства Кембриджшир.
В одном из пропавших блокнотов Дарвин в 1837 году сделал знаменитую зарисовку – так называемое "Древо жизни", представляющее собой примерную схему эволюционного развития живых существ.
Записные книжки ранее были оцифрованы и доступны для ознакомления онлайн.