https://ria.ru/20220406/damba-1782092962.html

В Алтайском крае прорвало дамбу

В Алтайском крае прорвало дамбу - РИА Новости, 06.04.2022

В Алтайском крае прорвало дамбу

Дамбу прорвало в Алтайском крае, большой поток воды хлынул по реке Буланиха и озеро Уткуль, подтоплений в селе Буланиха нет, сообщают региональные прокуратура и РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:34

2022-04-06T14:34

2022-04-06T14:37

происшествия

александр кабаков

россия

алтайский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Дамбу прорвало в Алтайском крае, большой поток воды хлынул по реке Буланиха и озеро Уткуль, подтоплений в селе Буланиха нет, сообщают региональные прокуратура и ГУМЧС."На территории Зонального района расположено гидротехническое сооружение "Гидроузел водохранилища (Головной) на р. Буланиха в с. Буланиха" 1984 г. ввода в эксплуатацию… Сегодня… произошло обрушение участка железобетонной стены паводкового водосброса, что привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища вниз по р. Буланиха в оз. Уткуль", - говорится в сообщении прокуратуры.Уточняется, что в состав сооружения входят земляная плотина длиной 250 метров, донный водовыпуск, ледозащитная стенка и паводковый водосброс, часть которого и обрушилась. "На объект для организации проверки и оценки возможных рисков выехали прокурор Зонального района Александр Кабак, специалисты Минприроды края, Сибирского управления Ростехнадзора. Проведение проверки продолжается", - добавили в надзорном ведомстве.В МЧС по региону сообщают, что подтоплений на территории села Буланиха нет."Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю… На месте работают оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю и пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении МЧС по региону.

https://ria.ru/20220401/rebenok-1781401149.html

https://ria.ru/20211201/priamure-1761568939.html

россия

алтайский край

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, александр кабаков, россия, алтайский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)