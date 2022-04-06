Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае прорвало дамбу - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/damba-1782092962.html
В Алтайском крае прорвало дамбу
В Алтайском крае прорвало дамбу - РИА Новости, 06.04.2022
В Алтайском крае прорвало дамбу
Дамбу прорвало в Алтайском крае, большой поток воды хлынул по реке Буланиха и озеро Уткуль, подтоплений в селе Буланиха нет, сообщают региональные прокуратура и РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:34
2022-04-06T14:37
происшествия
александр кабаков
россия
алтайский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Дамбу прорвало в Алтайском крае, большой поток воды хлынул по реке Буланиха и озеро Уткуль, подтоплений в селе Буланиха нет, сообщают региональные прокуратура и ГУМЧС."На территории Зонального района расположено гидротехническое сооружение "Гидроузел водохранилища (Головной) на р. Буланиха в с. Буланиха" 1984 г. ввода в эксплуатацию… Сегодня… произошло обрушение участка железобетонной стены паводкового водосброса, что привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища вниз по р. Буланиха в оз. Уткуль", - говорится в сообщении прокуратуры.Уточняется, что в состав сооружения входят земляная плотина длиной 250 метров, донный водовыпуск, ледозащитная стенка и паводковый водосброс, часть которого и обрушилась. "На объект для организации проверки и оценки возможных рисков выехали прокурор Зонального района Александр Кабак, специалисты Минприроды края, Сибирского управления Ростехнадзора. Проведение проверки продолжается", - добавили в надзорном ведомстве.В МЧС по региону сообщают, что подтоплений на территории села Буланиха нет."Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю… На месте работают оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю и пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении МЧС по региону.
https://ria.ru/20220401/rebenok-1781401149.html
https://ria.ru/20211201/priamure-1761568939.html
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр кабаков, россия, алтайский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:34 06.04.2022 (обновлено: 14:37 06.04.2022)
 
В Алтайском крае прорвало дамбу

В Алтайском крае прорвало дамбу, подтоплений в селе Буланиха нет

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Дамбу прорвало в Алтайском крае, большой поток воды хлынул по реке Буланиха и озеро Уткуль, подтоплений в селе Буланиха нет, сообщают региональные прокуратура и ГУМЧС.
"На территории Зонального района расположено гидротехническое сооружение "Гидроузел водохранилища (Головной) на р. Буланиха в с. Буланиха" 1984 г. ввода в эксплуатацию… Сегодня… произошло обрушение участка железобетонной стены паводкового водосброса, что привело к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища вниз по р. Буланиха в оз. Уткуль", - говорится в сообщении прокуратуры.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 23:54
В Вологодской области утонул ребенок, провалившись под лед
Уточняется, что в состав сооружения входят земляная плотина длиной 250 метров, донный водовыпуск, ледозащитная стенка и паводковый водосброс, часть которого и обрушилась. "На объект для организации проверки и оценки возможных рисков выехали прокурор Зонального района Александр Кабак, специалисты Минприроды края, Сибирского управления Ростехнадзора. Проведение проверки продолжается", - добавили в надзорном ведомстве.
В МЧС по региону сообщают, что подтоплений на территории села Буланиха нет.
"Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю… На месте работают оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю и пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении МЧС по региону.
Паводок в Амурской области
1 декабря 2021, 05:36
В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб
 
ПроисшествияАлександр КабаковРоссияАлтайский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала