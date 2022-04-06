https://ria.ru/20220406/chuma-1782147390.html
Минобороны узнало об интересе военных биологов США к атипичным формам чумы
Минобороны узнало об интересе военных биологов США к атипичным формам чумы - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны узнало об интересе военных биологов США к атипичным формам чумы
Военные биологи США испытывают особый интерес к атипичным формам чумы, поиск таких ведется по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границам... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:37
2022-04-06T17:37
2022-04-06T17:53
в мире
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сша
министерство обороны сша
министерство энергетики сша
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. Военные биологи США испытывают особый интерес к атипичным формам чумы, поиск таких ведется по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границам России, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.По его словам, направленность работ военных биологов США на территории Грузии не соответствует актуальным проблемам здравоохранения, основными из которых являются социально значимые заболевания: туберкулез, СПИД, коронавирусная инфекция."Особый интерес у США вызывают атипичные формы чумы. Поиск таких возбудителей проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границе России", - сказал Кириллов.Он указала на контракты, заключенные министерством здравоохранения Грузии с научно-исследовательским институтом сухопутных войск им. Уолтера Рида, а также с управлением по снижению угрозы министерства обороны США и с национальной администрацией по ядерной безопасности министерства энергетики США."Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Конго-Крымской лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми", - рассказал Кириллов.
https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html
https://ria.ru/20220406/ssha-1782146477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, министерство обороны сша, министерство энергетики сша, россия
17:37 06.04.2022 (обновлено: 17:53 06.04.2022)
Минобороны узнало об интересе военных биологов США к атипичным формам чумы
В Минобороны заявили, что военные биологи США ищут атипичные формы чумы у границ России
НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. Военные биологи США испытывают особый интерес к атипичным формам чумы, поиск таких ведется по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границам России, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.
По его словам, направленность работ военных биологов США
на территории Грузии
не соответствует актуальным проблемам здравоохранения, основными из которых являются социально значимые заболевания: туберкулез, СПИД, коронавирусная инфекция.
"Особый интерес у США вызывают атипичные формы чумы. Поиск таких возбудителей проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границе России", - сказал Кириллов.
Он указала на контракты, заключенные министерством здравоохранения Грузии с научно-исследовательским институтом сухопутных войск им. Уолтера Рида, а также с управлением по снижению угрозы министерства обороны США
и с национальной администрацией по ядерной безопасности министерства энергетики США
.
"Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Конго-Крымской лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми", - рассказал Кириллов.