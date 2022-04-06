https://ria.ru/20220406/chaevye-1781912743.html

Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые

Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые - РИА Новости, 06.04.2022

Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые

Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:35

2022-04-06T03:35

2022-04-06T03:35

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

отели

кафе

рестораны

такси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152674/48/1526744820_0:221:4243:2608_1920x0_80_0_0_2e67d32bb65abebcf2060ef630b95b51.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob.Эксперты сервиса по поиску работы провели исследование, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Согласно опросу, две трети россиян оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 26 процентов делают так всегда, а 39 процентов — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам, но лишь 10 процентов — постоянно, а 40 — время от времени. Благодарят небольшой суммой курьеров 38 процентов респондентов (девять процентов – всегда и 29 – иногда). Каждый третий (34 процента) опрошенный оставляет чаевые в парикмахерских (11 и 23 соответственно). По 27 процентов россиян дают на чай в отелях (пять процентов – всегда, 22 процента – иногда), на заправках и автомойках (8 и 19).При этом, как выяснилось, самые большие суммы чаевых — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 425 рублей. Примерно по 250 рублей россияне дают на чай в кафе и ресторанах, по 155 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 100, а сотрудники заправок и автомоек — по 65 рублей.Как показал опрос, во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

https://ria.ru/20210301/chaevye-1599427904.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, отели, кафе, рестораны, такси