Рейтинг@Mail.ru
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220406/chaevye-1781912743.html
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые - РИА Новости, 06.04.2022
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые
Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:35
2022-04-06T03:35
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
отели
кафе
рестораны
такси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152674/48/1526744820_0:221:4243:2608_1920x0_80_0_0_2e67d32bb65abebcf2060ef630b95b51.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob.Эксперты сервиса по поиску работы провели исследование, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Согласно опросу, две трети россиян оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 26 процентов делают так всегда, а 39 процентов — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам, но лишь 10 процентов — постоянно, а 40 — время от времени. Благодарят небольшой суммой курьеров 38 процентов респондентов (девять процентов – всегда и 29 – иногда). Каждый третий (34 процента) опрошенный оставляет чаевые в парикмахерских (11 и 23 соответственно). По 27 процентов россиян дают на чай в отелях (пять процентов – всегда, 22 процента – иногда), на заправках и автомойках (8 и 19).При этом, как выяснилось, самые большие суммы чаевых — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 425 рублей. Примерно по 250 рублей россияне дают на чай в кафе и ресторанах, по 155 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 100, а сотрудники заправок и автомоек — по 65 рублей.Как показал опрос, во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась.
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
https://ria.ru/20210301/chaevye-1599427904.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152674/48/1526744820_236:0:4007:2828_1920x0_80_0_0_6f7e3388b1ce7f2c96578fac511b0e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, отели, кафе, рестораны, такси
03:35 06.04.2022
 
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые

Эксперты выяснили, что россияне реже всего оставляют чаевые в отелях, зато большие суммы

© Depositphotos / Gerain0812Оплата счета в кафе
Оплата счета в кафе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Depositphotos / Gerain0812
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob.
Эксперты сервиса по поиску работы провели исследование, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Согласно опросу, две трети россиян оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 26 процентов делают так всегда, а 39 процентов — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам, но лишь 10 процентов — постоянно, а 40 — время от времени.
Благодарят небольшой суммой курьеров 38 процентов респондентов (девять процентов – всегда и 29 – иногда). Каждый третий (34 процента) опрошенный оставляет чаевые в парикмахерских (11 и 23 соответственно). По 27 процентов россиян дают на чай в отелях (пять процентов – всегда, 22 процента – иногда), на заправках и автомойках (8 и 19).

При этом, как выяснилось, самые большие суммы чаевых — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 425 рублей.
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 08:00Туризм
Без Booking и импортной косметики: что происходит с российскими отелями
Примерно по 250 рублей россияне дают на чай в кафе и ресторанах, по 155 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 100, а сотрудники заправок и автомоек — по 65 рублей.

Как показал опрос, во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась.
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта 2021, 18:04Туризм
Российские туристы рассказали, кому оставляют чаевые в поездках
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыОтелиКафеРестораныТакси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала