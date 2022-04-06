https://ria.ru/20220406/chaevye-1781912743.html
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые - РИА Новости, 06.04.2022
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые
Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:35
2022-04-06T03:35
2022-04-06T03:35
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob.Эксперты сервиса по поиску работы провели исследование, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Согласно опросу, две трети россиян оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 26 процентов делают так всегда, а 39 процентов — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам, но лишь 10 процентов — постоянно, а 40 — время от времени. Благодарят небольшой суммой курьеров 38 процентов респондентов (девять процентов – всегда и 29 – иногда). Каждый третий (34 процента) опрошенный оставляет чаевые в парикмахерских (11 и 23 соответственно). По 27 процентов россиян дают на чай в отелях (пять процентов – всегда, 22 процента – иногда), на заправках и автомойках (8 и 19).При этом, как выяснилось, самые большие суммы чаевых — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 425 рублей. Примерно по 250 рублей россияне дают на чай в кафе и ресторанах, по 155 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 100, а сотрудники заправок и автомоек — по 65 рублей.Как показал опрос, во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась.
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
https://ria.ru/20210301/chaevye-1599427904.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, отели, кафе, рестораны, такси
Эксперты выяснили, где россияне оставляют самые большие чаевые
Эксперты выяснили, что россияне реже всего оставляют чаевые в отелях, зато большие суммы
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях, но зато там самые большие суммы, сообщает SuperJob.
Эксперты сервиса по поиску работы провели исследование, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Согласно опросу, две трети россиян оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 26 процентов делают так всегда, а 39 процентов — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам, но лишь 10 процентов — постоянно, а 40 — время от времени.
Благодарят небольшой суммой курьеров 38 процентов респондентов (девять процентов – всегда и 29 – иногда). Каждый третий (34 процента) опрошенный оставляет чаевые в парикмахерских (11 и 23 соответственно). По 27 процентов россиян дают на чай в отелях (пять процентов – всегда, 22 процента – иногда), на заправках и автомойках (8 и 19).
При этом, как выяснилось, самые большие суммы чаевых — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 425 рублей.
Примерно по 250 рублей россияне дают на чай в кафе и ресторанах, по 155 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 100, а сотрудники заправок и автомоек — по 65 рублей.
Как показал опрос, во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась.